Čína vníma pozitívne signály z Japonska po zvolení Takaičiovej
Japonský parlament minulý týždeň vymenoval konzervatívnu Sanae Takaičiovú za prvú ženskú premiérku krajiny.
Autor TASR
Peking 28. októbra (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I povedal v utorok svojmu japonskému rezortnému kolegovi Tošimicuovi Motegimu, že vníma „pozitívne signály“ z Tokia po vymenovaní novej japonskej premiérky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Japonský parlament minulý týždeň vymenoval konzervatívnu Sanae Takaičiovú za prvú ženskú premiérku krajiny, píše AFP. Politička v minulosti označila Peking za hrozbu, no neskôr zmiernila svoje vyjadrenia a minulý týždeň označila Čínu za „dôležitého suseda“.
„Čína zaznamenala isté pozitívne signály od nového japonského kabinetu,“ povedal Wang I počas telefonátu s Motegim. „Výmeny na vysokej úrovni majú veľký význam pre rozvoj čínsko-japonských vzťahov,“ uviedol minister podľa vyhlásenia rezortu diplomacie. Telefonát sa uskutočnil počas návštevy amerického prezidenta Donald Trump v Japonsku.
Takaičiová v utorok vychválila Trumpa, prisľúbila „zlatý vek“ vzťahov medzi krajinami a podpísala aj dohodu o strategických mineráloch. Japonsko ako blízky spojenec Washingtonu má na svojom území približne 54.000 amerických vojakov. Spolu s Austráliou a Indiou sú zároveň súčasťou strategického bezpečnostného partnerstva Quad, ktoré je vnímané ako protiváha Pekingu.
Wang I zopakoval, že „história i otázka Taiwanu“ sú základom čínsko-japonských vzťahov, zatiaľ čo Motegi uviedol, že Tokio nemá v úmysle vzďaľovať sa od Pekingu, ako sa uvádza v stanovisku.
Čína a Japonsko sú kľúčovými obchodnými partnermi, no historická nedôverčivosť, územné spory a vojenské výdavky vedú často k napätiu, pripomína AFP. „Dúfame, že nový japonský kabinet urobí dobrý ‚prvý krok‘ v prístupe k Číne,“ doplnil Peking vo vyhlásení.
