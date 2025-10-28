Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Čína vníma pozitívne signály z Japonska po zvolení Takaičiovej

Na snímke novozvolená japonská premiérka Sanae Takaičiová. Foto: TASR/AP

Japonský parlament minulý týždeň vymenoval konzervatívnu Sanae Takaičiovú za prvú ženskú premiérku krajiny.

Autor TASR
Peking 28. októbra (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I povedal v utorok svojmu japonskému rezortnému kolegovi Tošimicuovi Motegimu, že vníma „pozitívne signály“ z Tokia po vymenovaní novej japonskej premiérky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Japonský parlament minulý týždeň vymenoval konzervatívnu Sanae Takaičiovú za prvú ženskú premiérku krajiny, píše AFP. Politička v minulosti označila Peking za hrozbu, no neskôr zmiernila svoje vyjadrenia a minulý týždeň označila Čínu za „dôležitého suseda“.

„Čína zaznamenala isté pozitívne signály od nového japonského kabinetu,“ povedal Wang I počas telefonátu s Motegim. „Výmeny na vysokej úrovni majú veľký význam pre rozvoj čínsko-japonských vzťahov,“ uviedol minister podľa vyhlásenia rezortu diplomacie. Telefonát sa uskutočnil počas návštevy amerického prezidenta Donald Trump v Japonsku.

Takaičiová v utorok vychválila Trumpa, prisľúbila „zlatý vek“ vzťahov medzi krajinami a podpísala aj dohodu o strategických mineráloch. Japonsko ako blízky spojenec Washingtonu má na svojom území približne 54.000 amerických vojakov. Spolu s Austráliou a Indiou sú zároveň súčasťou strategického bezpečnostného partnerstva Quad, ktoré je vnímané ako protiváha Pekingu.

Wang I zopakoval, že „história i otázka Taiwanu“ sú základom čínsko-japonských vzťahov, zatiaľ čo Motegi uviedol, že Tokio nemá v úmysle vzďaľovať sa od Pekingu, ako sa uvádza v stanovisku.

Čína a Japonsko sú kľúčovými obchodnými partnermi, no historická nedôverčivosť, územné spory a vojenské výdavky vedú často k napätiu, pripomína AFP. „Dúfame, že nový japonský kabinet urobí dobrý ‚prvý krok‘ v prístupe k Číne,“ doplnil Peking vo vyhlásení.
