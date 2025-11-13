Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Čína vydala zatykače na dvoch influencerov, ponúka 35.000 dolárov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Obaja influenceri krok čínskej polície odsúdili.

Autor TASR
Peking 13. novembra (TASR) - Čínska polícia vo štvrtok vydala zatykače na dvoch taiwanských influencerov, ktorých obvinila z podnecovania separatizmu. Za poskytnutie informácií, ktoré povedú k ich zadržaniu, ponúka 35.000 dolárov. Podľa taiwanskej vlády sa tým Peking pokúša zasiať strach medzi taiwanským obyvateľstvom. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

Polícia v pevninskom čínskom meste Čchüan-čou na druhej strane Taiwanského prielivu uviedla, že influencer Pcha Čhjung a raper Čchen Pcho-jüan, známy pod pseudonymom Mannam PYC, dlhodobo publikujú „vyjadrenia, ktorými podnecujú separatistické názory“.

Obaja influenceri krok čínskej polície odsúdili. „Zdá sa, že som sa stal ďalším Pchu-ma Šenom,“ napísal Pcha Čhjung na sociálnej sieti Threads s odkazom na taiwanského poslanca, ktorého začala v októbri čínska polícia taktiež vyšetrovať pre podozrenia zo separatizmu.

Peking považuje Taiwan za súčasť svojho územia. Na ostrov sa v roku 1949 po porážke v občianskej vojne uchýlila dovtedajšia čínska vládna moc Kuomintangu pod vedením generála Čankajška a odvtedy má nezávislú vládu. Komunistická Čína vládu na Taiwane považuje za separatistov a opakovane deklaruje, že demokratický Taiwan jedného dňa ovládne.

Peking z tohto dôvodu obvinil desiatky Taiwančanov vrátane zvolených poslancov zo separatizmu. Čínske zákony sa na Taiwane, ktorý má vlastný súdny systém, neuplatňujú a vláda v Tchaj-pej obviňuje pevninskú Čínu zo snahy „predlžovať“ svoju jurisdikciu aj na Taiwan.

Hľadaný poslanec Šen v stredu navštívil Berlín. Čína sa mu podľa neho vyhráža zatknutím v zahraničí. „Čína sa už dlho snaží umlčať obyvateľov Taiwanu prostredníctvom zastrašovania. Chcem všetkým povedať, že ako odvážni Taiwančania pre to neustúpime,“ uviedol vo vyhlásení.
.

