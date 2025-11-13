< sekcia Zahraničie
Čína vydala zatykače na dvoch influencerov, ponúka 35.000 dolárov
Obaja influenceri krok čínskej polície odsúdili.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Peking 13. novembra (TASR) - Čínska polícia vo štvrtok vydala zatykače na dvoch taiwanských influencerov, ktorých obvinila z podnecovania separatizmu. Za poskytnutie informácií, ktoré povedú k ich zadržaniu, ponúka 35.000 dolárov. Podľa taiwanskej vlády sa tým Peking pokúša zasiať strach medzi taiwanským obyvateľstvom. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
Polícia v pevninskom čínskom meste Čchüan-čou na druhej strane Taiwanského prielivu uviedla, že influencer Pcha Čhjung a raper Čchen Pcho-jüan, známy pod pseudonymom Mannam PYC, dlhodobo publikujú „vyjadrenia, ktorými podnecujú separatistické názory“.
Obaja influenceri krok čínskej polície odsúdili. „Zdá sa, že som sa stal ďalším Pchu-ma Šenom,“ napísal Pcha Čhjung na sociálnej sieti Threads s odkazom na taiwanského poslanca, ktorého začala v októbri čínska polícia taktiež vyšetrovať pre podozrenia zo separatizmu.
Peking považuje Taiwan za súčasť svojho územia. Na ostrov sa v roku 1949 po porážke v občianskej vojne uchýlila dovtedajšia čínska vládna moc Kuomintangu pod vedením generála Čankajška a odvtedy má nezávislú vládu. Komunistická Čína vládu na Taiwane považuje za separatistov a opakovane deklaruje, že demokratický Taiwan jedného dňa ovládne.
Peking z tohto dôvodu obvinil desiatky Taiwančanov vrátane zvolených poslancov zo separatizmu. Čínske zákony sa na Taiwane, ktorý má vlastný súdny systém, neuplatňujú a vláda v Tchaj-pej obviňuje pevninskú Čínu zo snahy „predlžovať“ svoju jurisdikciu aj na Taiwan.
Hľadaný poslanec Šen v stredu navštívil Berlín. Čína sa mu podľa neho vyhráža zatknutím v zahraničí. „Čína sa už dlho snaží umlčať obyvateľov Taiwanu prostredníctvom zastrašovania. Chcem všetkým povedať, že ako odvážni Taiwančania pre to neustúpime,“ uviedol vo vyhlásení.
Polícia v pevninskom čínskom meste Čchüan-čou na druhej strane Taiwanského prielivu uviedla, že influencer Pcha Čhjung a raper Čchen Pcho-jüan, známy pod pseudonymom Mannam PYC, dlhodobo publikujú „vyjadrenia, ktorými podnecujú separatistické názory“.
Obaja influenceri krok čínskej polície odsúdili. „Zdá sa, že som sa stal ďalším Pchu-ma Šenom,“ napísal Pcha Čhjung na sociálnej sieti Threads s odkazom na taiwanského poslanca, ktorého začala v októbri čínska polícia taktiež vyšetrovať pre podozrenia zo separatizmu.
Peking považuje Taiwan za súčasť svojho územia. Na ostrov sa v roku 1949 po porážke v občianskej vojne uchýlila dovtedajšia čínska vládna moc Kuomintangu pod vedením generála Čankajška a odvtedy má nezávislú vládu. Komunistická Čína vládu na Taiwane považuje za separatistov a opakovane deklaruje, že demokratický Taiwan jedného dňa ovládne.
Peking z tohto dôvodu obvinil desiatky Taiwančanov vrátane zvolených poslancov zo separatizmu. Čínske zákony sa na Taiwane, ktorý má vlastný súdny systém, neuplatňujú a vláda v Tchaj-pej obviňuje pevninskú Čínu zo snahy „predlžovať“ svoju jurisdikciu aj na Taiwan.
Hľadaný poslanec Šen v stredu navštívil Berlín. Čína sa mu podľa neho vyhráža zatknutím v zahraničí. „Čína sa už dlho snaží umlčať obyvateľov Taiwanu prostredníctvom zastrašovania. Chcem všetkým povedať, že ako odvážni Taiwančania pre to neustúpime,“ uviedol vo vyhlásení.