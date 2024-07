Čína: Vyhlásenie summitu NATO je plné bojovnej rétoriky a lží

Peking 11. júla (TASR) - Čína kritizuje vyhlásenie zo summitu NATO, ktoré je podľa nej plné bojovnej rétoriky a obsah týkajúci sa Číny obsahuje provokácie, lži a ohováranie, uviedol vo štvrtok hovorca čínskej diplomatickej misie pri Európskej únii. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Lídri členských krajín vo vyhlásení zo summitu NATO uviedli, že Čína sa stala rozhodujúcim podporovateľom vojnového úsilia Ruska na Ukrajine a Peking naďalej predstavuje systémové výzvy pre Európu a bezpečnosť.



"Ako všetci vieme, Čína nie je pôvodcom krízy na Ukrajine," uviedol hovorca vo vyhlásení zverejnenom vo štvrtok a dodal, že postoj Číny k Ukrajine je otvorený a jej cieľom je podporovať mierové rozhovory a usilovať sa o politické riešenie.



Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že Čína neposkytuje zbrane žiadnej zo strán konfliktu a vykonáva prísnu kontrolu vývozu tovaru dvojakého použitia vrátane civilných dronov. Bežné obchodné toky medzi Čínou a Ruskom podľa vyhlásenia nie sú zamerané na žiadnu tretiu stranu, ani by nemali byť predmetom narušenia alebo nátlaku.



"NATO by malo prestať zveličovať takzvanú hrozbu Číny a provokovať konfrontáciu a súperenie a malo by viac prispievať k svetovému mieru a stabilite," uviedol hovorca diplomatickej misie pri Európskej únii vo vyhlásení na jej webovej stránke a požiadal Alianciu, aby napravila svoje podľa jeho slov nesprávne predstavy o Číne a upustila od mentality studenej vojny.



Čína odmietla odsúdiť ruskú inváziu na Ukrajinu a minulý rok vydala dokument vyzývajúci na politické riešenie konfliktu, ktoré by podľa západných krajín mohlo Rusku umožniť udržať si väčšinu územia, ktoré na Ukrajine obsadilo, píše AFP a dodáva, že strategické partnerstvo Číny a Ruska sa od začiatku invázie v roku 2022 ešte viac zblížilo.