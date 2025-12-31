Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 31. december 2025Meniny má Silvester
< sekcia Zahraničie

Čína vyhlásila cvičenia v blízkosti Taiwanu za úspešne ukončené

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

V utorok bola súčasťou čínskych manévrov ostrá streľba v piatich zónach v okolí Taiwanu.

Autor TASR
Peking 31. decembra (TASR) - Čína v stredu oznámila, že „úspešne dokončila“ vojenské cvičenia v okolí Taiwanu, ktoré zahŕňali manévre s ostrou paľbou zamerané na simuláciu blokády kľúčových prístavov a útokov na námorné ciele, uviedla v stredu čínska armáda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Východné veliteľstvo Čínskej ľudovej oslobodzovacej armády úspešne dokončilo cvičenia ‚Misia spravodlivosť 2025‘,“ uviedol vo svojom vyhlásení hovorca armády Li Si. Dodal však, že vojaci budú aj naďalej pokračovať vo výcviku, aby „zmarili pokusy separatistov o nezávislosť Taiwanu a vonkajšiu intervenciu“.

Po tomto oznámení čínsky prezident Si Ťin-pching vyhlásil, že zjednotenie Taiwanu s pevninskou Čínou nemožno zastaviť. „Zjednotenie našej vlasti - tento trend doby - je nezastaviteľné,“ povedal vo svojom novoročnom posolstve z Pekingu, informovala štátna tlačová agentúra Sin-chua.

Čínske ozbrojené sily začali v pondelok v blízkosti Taiwanu rozsiahle vojenské cvičenia s názvom Misia spravodlivosť 2025. Cvičenia sa začali len 11 dní po oznámení USA, že Taiwanu predajú zbrane v hodnote 11,1 miliardy dolárov. Ide o najväčší takýto zbrojný balík pre Taiwan v dejinách.

V utorok bola súčasťou čínskych manévrov ostrá streľba v piatich zónach v okolí Taiwanu. Hovorca velenia východného vojenského okruhu čínskych ozbrojených síl uviedol, že cvičenia sú zamerané na na nácvik bojovej pripravenosti na mori a vo vzduchu, dosiahnutie celkovej prevahy, blokádu kľúčových prístavov a území a viacrozmerné odstrašovanie.

Japonsko a Austrália v stredu tieto vojenské cvičenia odsúdili. Tokio uviedlo, že čínske manévre zvyšujú napätie v Taiwanskom prielive, a dodalo, že svoje stanovisko tlmočilo Pekingu. Austrália zase manévre označila za destabilizačné. Peking túto kritiku odsúdil.
.

Neprehliadnite

Prezident sa počas roka venoval 113 zákonom, podpísal 107 z nich

Pápež František, Armani či Goodallová: Kto nás opustil v roku 2025?

UNIKÁTNE FOTO: Ľudia v Československu nevítali nový rok na námestiach

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia