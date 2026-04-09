Čína vyhlásila, že suverenita Libanonu musí byť rešpektovaná
Izraelská armáda uviedla, že útočila na veliteľov libanonského militantného hnutia Hizballáh a vojenskú infraštruktúru.
Autor TASR
Peking 9. apríla (TASR) - Peking vo štvrtok upozornil, že suverenita Libanonu „nesmie byť narušená“. K jeho vyhláseniu došlo po tom, čo Izrael podnikol útoky na túto krajinu, čím ohrozil krehké prímerie na Blízkom východe. TASR o tom píše podľa správ agentúr DPA a AFP.
„Suverenita a bezpečnosť Libanonu nesmú byť porušené. Bezpečnosť civilistov a ich majetku musí byť zaručená,“ uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning na pravidelnej tlačovej konferencii a dodala, že Peking vyzýva k zdržanlivosti a „upokojeniu situácie v regióne“.
Na otázku o prímerí medzi USA a Iránom hovorkyňa odpovedala, že Čína naďalej dúfa, že všetky krajiny využijú túto príležitosť na dosiahnutie prímeria a ukončenie vojny prostredníctvom diplomatických kanálov. Dodala, že Čína bude naďalej pracovať na upokojení situácie.
Podľa libanonského ministra zdravotníctva si masívny izraelský útok na ciele v Libanone v stredu vyžiadal viac než 200 obetí a vyše 1000 zranených.
Izraelská armáda uviedla, že útočila na veliteľov libanonského militantného hnutia Hizballáh a vojenskú infraštruktúru.
Iránu ale na rozdiel od USA a Izraela považuje Libanon za súčasť dohody o prímerí ohlásenom v noci na stredu.
Po stredajších izraelských útokoch v Libanone zaslal Irán Bielemu domu správu, v ktorej námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Saíd Chatíbzáde objasňuje, že nie je možné žiadať prímerie, akceptovať podmienky, súhlasiť so všetkými oblasťami, na ktoré sa toto prímerie vzťahuje, a konkrétne v nich spomenúť Libanon, „a potom váš spojenec (Izrael) jednoducho začne masaker“.
Na otázku, či sa Irán stiahne z rokovaní, ak budú izraelské útoky pokračovať, odpovedal, že Teherán sa sústreďuje na blaho celého Blízkeho východu. Izraelské útoky označil za „vážne porušenie“ americko-iránskeho prímeria a predstavujú „istý druh genocídy“.
Chatíbzáde v rozhovore pre stanicu BBC uviedol, že nepopiera, že iránski vojenskí velitelia radia, školia a vyzbrojujú militantov Hizballáhu. Podľa svojich slov sa nehanbí povedať, že Teherán poskytuje „podporu tomuto hnutiu za slobodu a odpor“, ale nie je pravda, že by konali v mene Iránu.
„Suverenita a bezpečnosť Libanonu nesmú byť porušené. Bezpečnosť civilistov a ich majetku musí byť zaručená,“ uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning na pravidelnej tlačovej konferencii a dodala, že Peking vyzýva k zdržanlivosti a „upokojeniu situácie v regióne“.
Na otázku o prímerí medzi USA a Iránom hovorkyňa odpovedala, že Čína naďalej dúfa, že všetky krajiny využijú túto príležitosť na dosiahnutie prímeria a ukončenie vojny prostredníctvom diplomatických kanálov. Dodala, že Čína bude naďalej pracovať na upokojení situácie.
Podľa libanonského ministra zdravotníctva si masívny izraelský útok na ciele v Libanone v stredu vyžiadal viac než 200 obetí a vyše 1000 zranených.
Izraelská armáda uviedla, že útočila na veliteľov libanonského militantného hnutia Hizballáh a vojenskú infraštruktúru.
Iránu ale na rozdiel od USA a Izraela považuje Libanon za súčasť dohody o prímerí ohlásenom v noci na stredu.
Po stredajších izraelských útokoch v Libanone zaslal Irán Bielemu domu správu, v ktorej námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Saíd Chatíbzáde objasňuje, že nie je možné žiadať prímerie, akceptovať podmienky, súhlasiť so všetkými oblasťami, na ktoré sa toto prímerie vzťahuje, a konkrétne v nich spomenúť Libanon, „a potom váš spojenec (Izrael) jednoducho začne masaker“.
Na otázku, či sa Irán stiahne z rokovaní, ak budú izraelské útoky pokračovať, odpovedal, že Teherán sa sústreďuje na blaho celého Blízkeho východu. Izraelské útoky označil za „vážne porušenie“ americko-iránskeho prímeria a predstavujú „istý druh genocídy“.
Chatíbzáde v rozhovore pre stanicu BBC uviedol, že nepopiera, že iránski vojenskí velitelia radia, školia a vyzbrojujú militantov Hizballáhu. Podľa svojich slov sa nehanbí povedať, že Teherán poskytuje „podporu tomuto hnutiu za slobodu a odpor“, ale nie je pravda, že by konali v mene Iránu.