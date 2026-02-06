< sekcia Zahraničie
Čína vyjadrila podporu Iránu a ochrane jeho práv a záujmov
Počas stretnutia iránsky predstaviteľ informoval čínskeho partnera o situácii vo svojej krajine.
Autor TASR
Peking 6. februára (TASR) - Čína v piatok vyhlásila, že podporuje Irán v obrane jeho záujmov a odmieta „jednostranné šikanovanie“. Vyjadrenia Pekingu tak prišli v ten istý deň, ako sa v ománskom hlavnom meste Maskat začali rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom ohľadom jadrového programu Teheránu, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„(Čína) podporuje Irán v ochrane jeho suverenity, bezpečnosti, národnej dôstojnosti a legitímnych práv a záujmov,“ uvádza sa vo vyhlásení čínskeho ministerstva zahraničných vecí.
Čínsky rezort diplomacie zverejnil vyhlásenie deň po tom, ako sa zástupcovia ministrov zahraničných vecí obidvoch krajín - Miao Te-jü a Kazem Gharibabádí - zišli v Pekingu. Počas stretnutia iránsky predstaviteľ informoval čínskeho partnera o situácii vo svojej krajine.
