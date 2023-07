Čína vykonáva superhlboké vrty v snahe o nájdenie nerastných surovín

Peking 22. júla (TASR) - Čínski inžinieri vo štvrtok spustili superhlboký vrt do zemskej kôry v snahe o čoraz intenzívnejšie hľadanie nerastných surovín ukrytých tisíce metrov pod zemským povrchom. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy americkej televízie CNN.



Vrt vykonávaný v oblasti Sečuánskej panvy na juhozápade Číny má dosiahnuť hĺbku 10.520 metrov, napísala čínska tlačová agentúra Sinchua. Čínske úrady očakávajú, že v tomto regióne známom produkciou plynu, nájdu hlboko pod zemou ďalšie zásoby zemného plynu.



Čína spustila superhlboký vrt pred niekoľkými týždňami aj v autonómnej oblasti Sin-ťiang na severozápade Číny. Tamojší vrt má podľa plánov dosiahnuť hĺbku 11.100 metrov.



Oba vrty by v prípade úspešného dokončenia patrili k najhlbším človekom vytvoreným dieram v Zemi, neboli by však najhlbšie. Rekord drží Moskva, Kolský superhlboký vrt bol vykonaný na severozápade Ruska. Tento projekt sovietskych vedcov trval 20 rokov a dosiahol hĺbku 12.262 metrov.



Hĺbkové vrty umožňujú vedcom skúmať proces vzniku Zeme na základe poznatkov získaných zo zemskej kôry. Vykonávajú sa však aj z ekonomického hľadiska s cieľom odhaliť bohaté energetické zásoby ukryté hlboko pod zemských povrchom. Spoločnosti zapojené do čínskych vrtov sú veľké štátne ropné konglomeráty.



Čína, druhá najväčšia svetová ekonomika a najväčší svetový producent uhlíka, má obrovské energetické potreby. Čínsky prezident Si Ťin-pching označil energetickú bezpečnosť krajiny v budúcnosti za prioritu národnej bezpečnosti.