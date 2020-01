Čína vymenila riaditeľa styčného úradu ústrednej vlády v Hongkongu

Peking 4. januára (TASR) - Čína vymenila riaditeľa styčného úradu čínskej ústrednej vlády v Hongkongu Wang Č'-mina, informovala v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na čínske štátne médiá.



Ide o najvýznamnejšiu personálnu zmenu od júna 2019, keď v Hongkongu vypukli protivládne protesty.



"Wang Č'-min bol odvolaný z funkcie riaditeľa styčného úradu pre záležitosti Hongkongu," uviedla štátna televízna stanica CCTV. Odvolaného riaditeľa nahradil Luo Chuej-ning.



Wang Č'-min bol riaditeľom styčného úradu od roku 2017. V decembri vyjadril neochvejnú podporu hongkonskej vláde a polícii v úsilí potlačiť protesty po tom, ako sa v médiách objavili správy, že Peking sa ho chystá odvolať.



Prodemokratickí demonštranti v Hongkongu pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny.



Medzičasom sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na hesle "jedna krajina, dva systémy".