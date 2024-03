Čína vypustila do vesmíru satelity na podporu misií na Mesiac

Peking 20. marca (TASR) – Čína v stredu vypustila do vesmíru komunikačné satelity, ktoré spoja pozemské veliteľstvo s pripravovanou misiou na odvrátenej strane Mesiaca. Ide o súčasť dlhodobej stratégie Číny na prieskum Mesiaca. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nosná raketa Long March 8 odštartovala z provincie Chaj-nan na juhu Číny. Do vesmíru vyniesla satelit Čchüe-čchiao 2 s hmotnosťou 1,2 tony a dva minisatelity Tchien-tu 1 a Tchien-tu 2.



Satelit Čchüe-čchiao 2 bude počas obletov Mesiaca zaisťovať komunikáciu s robotickým vozidlom Čchang-e 6, ktoré sa po prvý raz v histórii pokúsi priniesť vzorky z odvrátenej strany Mesiaca. Štart misie Čchang-e 6 je plánovaný na máj.



Doterajšie misie na Mesiac skúmali vždy privrátenú stranu Mesiaca, z ktorej možno neustále komunikovať so Zemou. Misie skúmajúce odvrátenú stranu nedokážu komunikovať so Zemou bez satelitov Mesiaca.



Mesiac sa okolo osi otočí raz za približne 27 dní 8 hodín a za ten istý čas dokončí aj jeden obeh Zeme, takže zo Zeme možno pozorovať iba jeho privrátenú stranu. Pred érou kozmonautiky preto nebola zdokumentovaná.



Satelit Čchüe-čchiao 2 bude zaisťovať aj komunikáciu s misiami Čchang-e 7 (plánovaná na rok 2026) a Čchang-e 8 (2028) a do roku 2040 sa stane súčasťou systému pre komunikáciu s misiou s ľudskou posádkou na Mesiaci, misiami na Venušu a Mars alebo s čínskou výskumnou stanicou v oblasti južného pólu Mesiaca.



Na obežnej dráhe Mesiaca už fungujú satelity iných krajín napr. USA, Indie, či Japonska. Plánovaná životnosť Čchüe-čchiao 2 je osem rokov. Obiehať bude po výstrednej eliptickej dráhe 300 až 8600 kilometrov nad povrchom Mesiaca. Jeden obeh potrvá približne 12 hodín, z toho najmenej osem hodín bude schopný komunikovať so Zemou.



Okolo Mesiaca krúži stále funkčný komunikačný satelit Čchüe-čchiao 1 z roku 2018 v rámci misie Čchang-e 4, keď na odvrátenej strane Mesiaca úspešne dosadla s robotickým vozidlom Jü-tchu 2 (Nefritový králik 2). Vozidlo funguje dodnes.