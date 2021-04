Čína vypustila do vesmíru prvý modul svojej budúcej orbitálnej stanice

Peking 29. apríla (TASR) – Čína vo štvrtok úspešne vypustila do kozmu prvý modul svojej budúcej orbitálnej stanice s názvom Tchien-che 1 (Nebeská harmónia). Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



Modul do vesmíru vyniesla na nízku obežnú dráhu raketa Dlhý pochod 5B, ktorá odštartovala o 05.23 h SELČ z kozmodrómu Wen-čchang na ostrove Chaj-nan. Ide o prvý z troch modulov vesmírnej stanice Tchien-kung, ktorej názov v preklade znamená Nebeský palác. Stanica v tvare písmena T má byť hotová do konca roku 2022.



Po Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) bude čínska stanica Tchien-kung v blízkej budúcnosti druhou stálou ľudskou základňou na zemskej orbite. Ak ISS podľa plánu ukončí do roku 2024 svoju prevádzku, Čína by sa stala jedinou krajinou, ktorá bude prevádzkovať vesmírnu stanicu.



Základný modul Tchien-che 1 je dlhý 16,6 metra a široký 4,2 metra. Stane sa obytnou sekciou pre trojčlenné posádky, ktoré budú môcť na jej palube zostať šesť mesiacov. Modul bude vyrábať energiu pre celý komplex stanice, ktorý budú tvoriť ešte dva experimentálne moduly.



S hmotnosťou zhruba 90 ton bude vesmírna stanica Tchien-kung oveľa menšia ako 240-tonová ISS, pripomína DPA.



Podľa agentúry AFP bude čínska vesmírna stanica umiestnená na nízkej obežnej dráhe vo výške 400 - 450 kilometrov nad povrchom Zeme. Jej predpokladaná životnosť je približne 15 rokov.