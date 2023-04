Čína vypustila družicu, úlomky rakety dopadli neďaleko Taiwanu

Tchaj-pej 16. apríla (TASR) - Čína v nedeľu oznámila, že vypustila družicu na obežnú dráhu, pričom úlomky vesmírnej rakety dopadli do mora neďaleko Taiwanu, do oblasti kde Peking dočasne zakázal plavbu lodí. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Úrady v provincii Fu-ťien, nachádzajúcej sa na juhovýchodnom pobreží Číny v blízkosti ostrova Taiwan, niekoľko dní vopred avizovali, že v danej oblasti bude v nedeľu od 09.00 h do 15.00 h miestneho času (03.00 h – 09.00 h SELČ) platiť "zákaz vstupu" lodí. Zdôvodnili to rizikom dopadu úlomkov vesmírnej rakety.



Čínske štátne médiá v nedeľu oznámili úspešný štart "novej meteorologickej družice" Feng-jün-3 07, ktorá bola vypustená o 9.36 h miestneho času z kozmodrómu na severozápade krajiny. Na vopred stanovenú obežnú dráhu ju vyniesla nosná raketa Čchang Čeng 4B.



Podľa tlačovej agentúry Sinchua sa bude nová družica využívať pri predpovedaní počasia, predchádzaní a zmierňovaní následkov katastrof, ako aj v rámci boja proti klimatickým zmenám a na ochranu prírody.



Taiwanské ministerstvo obrany oznámilo, že čínska družica preletela ponad more severne od pobrežia Taiwanu a že "časť úlomkov rakety dopadla do oblasti, v ktorej platila výstraha."



Ministerstvo ubezpečilo, že celú situáciu pozorne monitorovalo a že úlomky čínskej rakety nijako neohrozili bezpečnosť Taiwanu. Oblasť, v ktorej Čína vyhlásila zákaz plavby lodí, je vzdialená len približne 160 kilometrov od taiwanského hlavného mesta Tchaj-pej.



Taiwanské ministerstvo obrany predtým uviedlo, že Peking v uvedenej zóne plánoval v nedeľu nakrátko vyhlásiť aj bezletovú zónu pre bližšie nešpecifikované "vesmírne aktivity". Čínske úrady však neskôr označili toto tvrdenie za nepresné a neuviedli, či k tomuto kroku skutočne pristúpia.



Peking v pondelok ukončil trojdňové rozsiahle vojenské cvičenia v okolí Taiwanu, v rámci ktorých nacvičoval simulácie útokov či blokádu ostrova.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia, hoci tento ostrov má od roku 1949 fakticky nezávislú vládu. Komunistická vláda v Pekingu deklaruje, že jedného dňa demokratický Taiwan ovládne, pričom nevylučuje ani použitie sily.



Čínske vojenské alebo súvisiace aktivity v okolí tohto ostrova preto vyvolávajú obavy.