Čína vypustila poslednú družicu tvoriacu navigačný systém Pej-tou

Peking 23. júna (TASR) - Čína v utorok úspešne vyslala na obežnú dráhu poslednú družicu pre svoj navigačný systém Pej-tou, ktorý predstavuje konkurenciu pre americký systém GPS. V utorok o tom informovala agentúra AP.



Satelit do vesmíru vyniesla zo základne Si-čchang raketa Čchang-čeng 3 (Dlhý pochod). Jej štart sa vysielal naživo.



Základňa Si-čchang sa nachádza v nedostupnej horskej oblasti na juhozápade krajiny. Čína pôvodne plánovala vypustiť poslednú družicu tohto systému 16. júna, avšak štart bol kvôli technickým problémom odložený.



Družica vypustená v utorok bola podľa agentúry Reuters v poradí 35. a zároveň poslednou z najnovšej generácie systému Pej-tou (Pej-tou - 3). Táto posledná generácia systému Pej-tou zabezpečí globálne pokrytie a ponúkne tak alternatívu k ruským systémom GLONASS a európskym systémom Galileo, ako aj americkému GPS.



Nápad vyvinúť Pej-tou sa zrodil v 90. rokoch minulého storočia a mal byť možnosťou, ako by sa mohla čínska armáda stať nezávislou na systéme GPS, ktorý obsluhuje americké letectvo, píše agentúra Reuters.



Prvá generácia tohto navigačného systému vznikla v roku 2000. V tom čase pokrýval len územie Číny. Druhá verzia bola dokončená v roku 2012 a pokryla oblasť Ázie a Tichomoria.



Budúce plány si však podľa agentúry AP vyžadujú inteligentnejší, prístupnejší a integrovanejší systém, ktorého jadrom bude práve najnovšia generácia systému Pej-tou. Do prevádzky bude uvedený do roku 2035.



Čínsky vesmírny program sa v posledných dvoch desaťročiach rýchlo vyvíjal. Tamojšia vláda na rozvoj nezávislých a technologicky vyspelých schopností vynakladá množstvo finančných zdrojov a dominuje aj v oblastiach, akou je napríklad budovanie sietí 5G.