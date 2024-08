Čína vypustila prvé satelity zo sústavy, ktorá má konkurovať Starlinku

Peking 5. augusta (TASR) – Čínska štátna spoločnosť v pondelok vypustila prvú dávku satelitov z megasústavy, ktorá má konkurovať satelitom Starlink americkej spoločnosti Space X miliardára Elona Muska. Informovali o tom čínske štátne noviny. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Satelity z kozmodrómu Tchaj-jüan v provincii Šen-si na severe krajiny vypustila spoločnosť Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST). Ide o súčasť plánu "Sústavy tisícich perutí" spoločnosti SSST a na nízku obežnú dráhu Zeme plánuje v rámci neho vypustiť viac než 15.000 satelitov do roku 2030.



Satelity na nízkej obežnej dráhe Zeme obiehajú vo výške 300 až 2000 kilometrov nad zemským povrchom. V porovnaní so satelitmi na vyššej obežnej dráhe sú lacnejšie a ich prenosy sú efektívnejšie. Súťaž o obsadenie nižších obežných dráh Zeme má tiež vojenské dôsledky s potenciálom ovplyvniť rovnováhu síl medzi bojujúcimi krajinami.



Dôvodom budovania siete je snaha Pekingu vytvoriť alternatívu siete Starlink, ktorá poskytuje internetové pripojenie firmám a jednotlivcom po celom svete. Vedci z Čínskej ľudovej oslobodeneckej armády (ČĽOA) počas uplynulých dvoch rokov skúmali nasadenie Starlinku vo vojne na Ukrajine. Opakovane pritom upozorňovali na hrozbu, ktorú môže predstavovať pre Čínu v prípade vojenského konfliktu so Spojenými štátmi.