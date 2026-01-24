< sekcia Zahraničie
Čína vyšetruje dvoch vysokopostavených vojenských predstaviteľov
Čína v októbri oznámila začiatok vyšetrovania korupcie deviatich vojenských predstaviteľov.
Peking 24. januára (TASR) - Čínske ministerstvo obrany v sobotu oznámilo, že dvaja vysokopostavení vojenskí predstavitelia sú predmetom vyšetrovania pre predpokladané „porušenie disciplíny“. Podľa agentúry AFP sa tento termín používa pre označenie korupcie, informuje TASR.
Podpredseda Ústrednej vojenskej komisie Čang Jou-sia a náčelník štábu Liou Čen-li sú podľa rezortu obrany „podozriví zo závažného porušenia disciplíny a zákona“.
Čang Jou-sia zastáva funkciu podpredsedu zmienenej komisie spolu s ďalším generálom. Do tejto funkcie ho menovali v októbri minulého roka po tom, čo Peking v rámci zásahu proti korupcii odvolal jeho predchodcu. Agentúra Reuters konštatuje, že je všeobecne považovaný za najbližšieho vojenského spojenca čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Je taktiež jedným z mála vrcholných armádnych predstaviteľov s bojovými skúsenosťami.
Špekulácie o možnom vyšetrovaní sa objavili po tom, čo sa Čang Jou-sia a Liou Čen-li minulý týždeň nezúčastnili na oficiálnom stretnutí, ktorému predsedal čínsky prezident. Si Ťin-pching označil korupciu za „najväčšiu hrozbu“ Komunistickej strany Číny a boj proti korupcii podľa jeho slov zostáva „vážny a dôležitý“.
Reuters informuje, že vojenské sily boli jedným z hlavných cieľov rozsiahlej protikorupčnej kampane, ktorú Si Ťin-pching nariadil v roku 2012.
Čína v októbri oznámila začiatok vyšetrovania korupcie deviatich vojenských predstaviteľov. Z vládnucej Komunistickej strany Číny vylúčila osem generálov. Za uplynulé roky zo strany vylúčili pre korupciu aj dvoch bývalých ministrov obrany. AFP konštatuje, že tieto opatrenia spomaľujú obstarávanie pokročilého zbrojenie a negatívne ovplyvňujú príjmy niektorých najväčších čínskych vojenských firiem.
