Čína vyslala do vzdušnej obrannej zóny Taiwanu 39 bojových lietadiel

Tchaj-pej 24. januára (TASR) - Čína vyslala v nedeľu do vzdušnej obrannej zóny (ADIZ) Taiwanu 39 bojových lietadiel, uviedla vláda tohto ostrovného štátu.



Ako píše agentúra AFP, ide o najväčší počet čínskych vojenských strojov, ktoré za jeden deň vnikli do vzdušnej obrannej zóny Taiwanu od 4. októbra 2021, keď ju narušilo 56 lietadiel.



Taiwanské ministerstvo obrany ďalej uviedlo, že na narušenie vzdušného priestoru reagovalo vyslaním vlastných stíhačiek a pohyb čínskych lietadiel monitorovalo svojím systémom protivzdušnej obrany.



Peking vyslal v nedeľu 16 bojových lietadiel J-16, desať stíhačiek K-10 a jeden bombardér H-6, priblížil taiwanský rezort obrany.



Čína považuje ostrovný štát Taiwan za svoje vlastné územie. Peking začal zvyšovať diplomatický tlak na tamojšiu vládu po tom, ako sa prezidentkou stala Cchaj Jing-wen, ktorá považuje Taiwan za nezávislý a suverénny štát, vysvetľuje AFP.



V posledných mesiacoch čínske stíhačky čoraz častejšie narúšajú vzdušný priestor Taiwanu, čo vyvoláva obavy západných spojencov, ako napríklad Spojených štátov či Japonska, že by Peking mohol podniknúť voči Taiwanu vojenskú inváziu. Peking pritom považuje otázku spojenú s nezávislosťou Taiwanu za najcitlivejší problém vo svojom vzťahu s Washingtonom, komentuje agentúra Reuters.