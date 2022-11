Čína vyslala k svojej vesmírnej stanici Tchien-kung loď so zásobami

Peking 12. novembra (TASR) - Čína v sobotu vyslala do vesmíru ďalšiu raketu so zásobami pre nedávno dokončenú novú čínsku vesmírnu stanicu Tchien-kung (Nebeský palác). TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Raketa Čchang-čeng 7 (Dlhý pochod), ktorá niesla nákladnú kozmickú loď Tchien-čou 5 (Nebeská loď), v sobotu vyštartovala z kozmodrómu Wen-čchang, ktorý leží na čínskom tropickom ostrove Chaj-nan. O dve hodiny neskôr sa jej podarilo úspešne sa pripojiť k Tchien-kung.



Agentúra DPA pripomína, že let rakety s nákladnou kozmickou loďou je súčasťou príprav na významný míľnik čínskeho vesmírneho programu, ktorým je prvá výmena posádky na Tchien-kung vôbec.



K trom astronautom, ktorí na Tchien-kung prišli v júni, by sa na konci novembra mali pripojiť ďalší traja. Súčasná posádka sa na Zem vráti v decembri.



Vesmírna stanica Tchien-kung je súčasťou ambiciózneho vesmírneho programu Číny, v rámci ktorého už Peking vyslal i prieskumné vozidlo na Mars a sondy k Mesiacu. Na stanici bude neustále prítomná vesmírna posádka zložená z troch kozmonautov, tímy ktorých budú na stanici rotovať. Tchien-kung by mala byť v prevádzke asi desať rokov a budú sa na nej vykonávať rôzne experimenty, pre ktoré je potrebný beztiažový stav.



Čína je od roku 2011 vylúčená z Medzinárodnej vesmírne stanice (ISS). Stalo sa tak po tom, čo Spojené štáty zakázali americkému Národnému úradu pre letectvo a vesmír (NASA) spolupracovať s Pekingom.