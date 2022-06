Čína vyslala kozmonautov na dokončenie vesmírnej stanice

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Peking/Ťiou-čchüan 5. júna (TASR) — Z kozmodrómu v čínskom meste Ťiou-čchüan odštartovala v nedeľu loď Šen-čou 14 s trojčlennou posádkou, ktorá dokončí výstavbu novej vesmírnej stanice Tchien-kung. TASR o tom informuje na základe správy agentúr Sinchua a AFP.Kozmickú loď vyniesla do vesmíru raketa Dlhý pochod 2F, ktorá odštartovala o 10.44 h miestneho času (04.44 h SELČ). Loď sa následne oddelila od rakety dostala sa na určenú obežnú dráhu.Dvaja muži a jedna žena by mali zostať vo vesmíre do decembra. Ich úlohou bude vybudovať z jednomodulovej štruktúry vesmírne laboratórium s tromi modulmi – základným modulom Tchien-che (v preklade Harmónia nebies alebo Nebeská harmónia) a dvoma laboratórnymi modulmi Wen-tchien (Pátranie po nebesiach/Nebeské otázky) a Meng-tchien (Snívanie o nebesiach/Nebeský sen).Základný modul Tchien-che bol vynesený na orbitu v apríli 2021. Vynesenie modulu Wen-tchien je plánované na 24. júla, modul Meng-tchien by mal nasledovať v októbri.K základnému modulu sa neskôr pripojí autonómna nákladná loď Tchien-čou 5 a v decembri ďalšia loď s posádkou Šen-čou 15.Tchien-kung (Nebeský palác) bude prvá viacmodulová čínska stanica na obežnej dráhe Zeme, keďže predchádzajúce stanice Tchien-kung 1 a 2 boli len malé experimentálne moduly, ktoré poslúžili na prvé čínske dlhodobé pilotované kozmické lety, odskúšanie postupov pri spájaní kozmických telies v automatickom i pilotovanom režime, zásobovaní stanice, doplňovaní paliva a viacerých ďalších technológií potrebných na stavbu väčšieho orbitálneho komplexu.Súčasťou stanice má byť aj voľne lietajúci teleskop Sün-tchien (Prieskum nebies). Dokončená stanica bude podobná sovietskej stanici Mir, ktorá obiehala okolo Zeme v rokoch 1986 - 2001.Čína v rámci svojho ambiciózneho vesmírneho programu už vyslala prieskumné vozidlo na Mars a sondy na Mesiacu, pripomína agentúra AFP. Okrem vesmírnej stanice Peking plánuje postaviť aj základňu na Mesiaci a Národný vesmírny úrad uviedol, že jeho cieľom je do roku 2029 vyslať lunárnu misiu s posádkou.