Peking 15. októbra (TASR) - Čína vyslala na svoju novú vesmírnu stanicu prvýkrát ženu. Vesmírna loď Šen-čou 13 vyštartovala z kozmodrómu Ťiou-čchüan v púšti Gobi v noci z piatka na sobotu miestneho času, informujú televízna stanica CNN a agentúra AFP. Kozmonautka bude aj prvá Číňanka, ktorá vystúpi do kozmického priestoru.



Členmi posádky sú traja astronauti, ktorí budú pokračovať v budovaní novej vesmírnej stanice Tchien-kung (Nebeský palác). S tou by sa ich loď mala spojiť asi šesť hodín po štarte, ktorý prebehol v sobotu o 0.25 h miestneho času (piatok 18.25 h SELČ).



Medzi členmi misie je 41-ročná Wang Ja-pching – prvá čínska astronautka, ktorá vystúpi do otvoreného kozmického priestoru. Pre Wang to však bude už druhý pobyt vo vesmíre. V roku 2013 strávila na obežnej dráhe 15 dní. Zo skúšobného vesmírneho modulu viedla hodinu v škole, počas ktorej ukazovala 60 miliónom žiakov v Číne povrchové napätie tekutín vo vesmíre a odpovedala na ich otázky.



Astronautka si myslí, že vesmírny pobyt by bol bez ženy neúplný. “Je to ako úloha ženy v rodine, v ktorej má žena svoje povinnosti. Seriózne misie robíme živšími a príjemnejšími,” uviedla v rozhovore pre CNN v roku 2015. Dodala, že poslať ženu do vesmíru je aj ekonomickejšie, keďže ženy vážia menej ako muži.



Astronauti novej misie by mali zostať v kozme 183 dní, čo je najdlhší pobyt Číňanov vo vesmíre. Vedúcim misie je 55-ročný Čaj Č'-kang, tretím členom posádky bude 41-ročný Jie Kuang-fu.



V rámci dlhotrvajúcich príprav doručila minulý mesiac nákladná loď na stanicu tony jedla, vody, kyslíkových fliaš, skafandre a iné nevyhnutne predmety.



V septembri ďalší traja čínski kozmonauti úspešne dokončili svoj trojmesačný pobyt vo vesmíre, počas ktorého pracovali na základnom module stanice. Pri tejto práci podnikli dva výstupy do otvoreného kozmu.



Čína plánuje dokončiť novú vesmírnu stanicu Tchien-kung a mať ju plne obsadenú kozmonautmi do decembra 2022.