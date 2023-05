Čína vyslala na vesmírnu stanicu Tchien-kung posádku s civilistom

Peking 30. mája (TASR) - Čína v utorok vyslala troch tajkonautov na svoju vesmírnu stanicu Tchien-kung (Nebeský palác). Jedným z členov posádky je aj civilista. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Sondu Šen-čou 16 vyniesla do vesmíru raketa Čchang-čeng 2F (Dlhý pochod) z vesmírneho strediska Ťiou-čchüan v severozápadnej Číne o 9.31 h miestneho času (2.31 SELČ).



Štart bol "úplný úspech" a "astronauti sú v dobrom stave", povedal riaditeľ vesmírneho strediska Cou Li-pcheng.



Civilným členom posádky je odborník na užitočné zaťaženie Kuej Chaj-čchao, ktorý pôsobí ako profesor na Pekinskej univerzite letectva a astronautiky. Zodpovedný bude predovšetkým za narábanie s experimentálnym nákladom. Veliteľom je Ťing Chaj-pcheng, ktorý je vo vesmíre už štvrtýkrát. Tretím členom je inžinier Ču Jang-ču.



Posádka Šen-čou 16 vystrieda na orbitálnej stanici Tchien-kung troch kolegov z letu Šen-čou 15, ktorý vo vesmíre strávili šesť mesiacov a v najbližších dňoch sa vrátia na Zem. Na vesmírnej stanici tento mesiac doplnili pitnú vodu, jedlo a zariadenie pre vedecký pobyt novej posádky.



Stanica Tchien-kung (Nebeský palác) obieha okolo Zeme vo výške 400 až 450 kilometrov a jej životnosť je naplánovaná na najmenej desať rokov. Nesie niekoľko špičkových vedeckých zariadení vrátane "prvého vesmírneho systému studených atómových hodín na svete". Posádka troch tajkonautov sa zhruba po polroku strieda. Ďalší tím do vesmíru vynesie Šen-čou 17 s očakávaným štartom v októbri.



Čína je fakticky vylúčená z práce na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) od roku 2011, keď Spojené štáty zakázali svojej vesmírnej agentúre NASA spoluprácu s Pekingom. Čínu to prinútilo vybudovať vlastnú orbitálnu základňu.



Čínska vesmírna agentúra v pondelok zopakovala, že aktívne hľadá medzinárodnú spoluprácu na svojom projekte.



Druhá najväčšia svetová ekonomika do svojho vojensky riadeného vesmírneho programu investovala miliardy dolárov v snahe dobehnúť USA a Rusko. Čína je tiež treťou krajinou, ktorá dokázala vyslať kozmickú loď s ľudskou posádkou na obežnú dráhu Zeme. Jej robotické vozidlá pracujú na Marse a Mesiaci a do konca desaťročia plánuje na Mesiac vyslať ľudskú posádku.