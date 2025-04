Čína vyslala troch taikonautov na stanicu Tchien-kung

Peking 24. apríla (TASR) - Čína vo štvrtok predpoludním vyslala troch taikonautov na svoju trvalo obývanú vesmírnu stanicu Tchien-kung (Nebeský palác), kde nahradia súčasnú posádku. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Vesmírna loď Šen-čou 20 pripevnená na vrchole rakety Long March-2F odštartovala podľa plánu o 17.17 h miestneho času (11.17 h SEČ) zo strediska v púšti Gobi na severozápade Číny. Trojica taikonautov na stanicu Tchien-kung dorazí približne o 6,5 hodiny neskôr.



Čína v uplynulých rokoch investovala miliardy dolárov do svojho vesmírneho programu. Ide o snahu dosiahnuť to, čo prezident Si Ťin-pching označuje za „vesmírny sen“ Číňanov. Štvrtkový let do vesmíru je v poradí 15. aj s posádkou a celkovo 20. v rámci programu Šen-čou, ktorý sa začal pred viac než tromi desaťročiami.



Trojčlennú posádku vedie 46-ročný bývalý pilot stíhačky a veterán vesmírneho výskumu Čchen Tung. Ten sa v roku 2022 stal prvým čínskym taikonautom, ktorý dosiahol viac ako 200 dní na obežnej dráhe. Okrem neho sa na svoj prvý vesmírny let vydal 40-ročný bývalý pilot vzdušných síl Čchen Čung-žuej a 35-ročný bývalý inžinier vesmírnych technológií Wang Ťie.



Počas šesťmesačnej misie na Tchien-kungu budú vykonávať vykonávať experimenty v oblasti fyziky a prírodných vied a inštalovať ochranné zariadenia proti vesmírnemu odpadu. Prvýkrát sa na palube stanice objavia aj planárie - vodné ploché červy známe svojimi regeneračnými schopnosťami, napísala agentúra AFP. Čakajú ich aj výstupy do voľného kozmu, dopĺňanie zásob či všeobecná údržba vesmírnej stanice.



Traja taikonauti, ktorí sú v súčasnosti na palube Tchien-kungu, sa majú po ukončení odovzdávacích procedúr vrátiť na Zem 29. apríla. Vo vesmíre boli 175 dní - od októbra minulého roka. Tchien-kung, ktorý bude kompletne zmontovaný na jeseň 2022, môže naraz pojať až šesť ľudí.