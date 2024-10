Čína vyslala trojicu tajkonautov k vesmírnej stanici

Peking 29. októbra (TASR) - Trojicu tajkonautov vyslala Čína v noci na stredu na svoju vesmírnu stanicu Tchien-kung (Nebeský palác). Informovali o tom agentúry AFP a Reuters s odvolaním na čínske štátne médiá.



Misia Šen-čou 19 odštartovala z kozmodrómu Ťiou-čchüan v púšti Gobi na severozápade Číny podľa plánu v stredu o 4.27 h miestneho času (utorok 21.27 h SEČ). Čínska vesmírna agentúra označila štart za úspešný.



Tajkonauti budú na vesmírnej stanici vykonávať vedecké pokusy, výstupy do vesmíru a nainštalujú ochranné zariadenia proti vesmírnemu odpadu. Na Zem by sa mali vrátiť koncom apríla alebo začiatkom mája 2025, informoval Peking.



Čína zaznamenala v uplynulých rokoch v oblasti kozmického výskumu veľký pokrok. Okrem vybudovania vlastnej vesmírnej stanice na obežnej dráhe Zeme sa jej podarilo získať vzorky pôdy a hornín z odvrátenej strany Mesiaca.



Čína chce v rámci svojho vesmírneho programu vyslať na Mesiac ľudskú posádku do roku 2030, čím by sa po Spojených štátoch stala druhou krajinou, ktorej sa to podarilo. Na Mesiaci tiež plánuje vybudovať výskumnú stanicu.