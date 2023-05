Čína vyšle do vesmíru prvého civilistu

Peking 29. mája (TASR) — Čína v utorok vyšle do vesmíru svojho prvého kozmonauta z radov civilistov. Bude súčasťou trojčlennej posádky kozmickej lode Šen-čou 16, ktorá sa neskôr pripojí k čínskej kozmickej stanici Tchien-kung. Uviedla to v pondelok čínska vesmírna agentúra pre lety s posádkou.



Civilným členom posádky je podľa agentúry AFP odborník na užitočné zaťaženie Kuej Chaj-čchao, ktorý pôsobí ako profesor na Pekinskej univerzite letectva a astronautiky. Zodpovedný bude predovšetkým za narábanie s experimentálnym nákladom.



Veliteľom posádky je Ťing Chaj-pcheng, pre ktorého to podľa štátnych médií bude jeho štvrtý let do vesmíru. Tretím členom posádky je inžinier Ču Jang-ču.



Z kozmodrómu v Ťiou-čchüane by mala kozmická loď vzlietnuť v utorok o 09.31 h miestneho času (03.31 h SELČ).



Agentúra AFP pripomína, že všetci doterajší čínski kozmonauti vyslaní do vesmíru boli príslušníkmi armády. Tá riadi aj vesmírny program, do ktorého druhá najväčšia svetová ekonomika v snahe dobehnúť Spojené štáty a Rusko investovala miliardy dolárov.