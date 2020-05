Čína vyšle k Marsu sondu a prieskumné vozidlo

Peking 25. mája (TASR) - Čína v júli plánuje spustiť ambiciózny program letov na Mars, ktorý v počiatočnej fáze ráta s vyslaním robotického vozidla na povrch červenej planéty. V pondelok o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie Čínskej spoločnosti pre leteckú a vesmírnou techniku (CASC).



"Tento veľký projekt sa vyvíja podľa plánu a chystáme sa spustiť ho v júli," vyhlásila CASC vo svojom nedeľňajšom komuniké.



V rámci misie s názvom Tchien-wen Čína vyšle na obežnú dráhu Marsu sondu a na jeho povrch robotické vozidlo, ktoré preskúma a analyzuje povrch planéty. Potrvá však niekoľko mesiacov, kým sonda prekoná 55 miliónov kilometrov dlhú vzdialenosť medzi Zemou a Marsom a dosiahne jeho obežnú dráhu.



Výraz Tchien-wen znamená v čínštine "Otázky nebesiam" a je odvodený z názvu básne, ktorú pred vyše 2000 rokmi napísal Čchü Jüan, jeden z najväčších čínskych básnikov, a nastoľuje v nej otázky o hviezdach a iných nebeských telesách.



Čína už podobnú misiu vykonala pred vyše rokom, keď sa jej ako prvej krajine podarilo v januári 2019 vyslať na odvrátenú stranu Mesiaca lunárne robotické vozidlo.



Peking do svojho vesmírneho programu investoval už miliardy dolárov v snahe dobehnúť Spojené štáty a potvrdiť svoj status svetovej mocnosti.



Misia na Mars je jedným z mnohých nových čínskych vesmírnych projektov, medzi ktoré patria aj vyslanie čínskych astronautov na Mesiac a vybudovania vesmírnej stanice, ktoré Peking plánuje zrealizovať do roku 2022.



Spojené štáty, ktoré na Mars vyslali už štyri prieskumné vozidlá, plánujú v lete tohto roku vyslať na povrch červenej planéty piate vozidlo, ktoré by malo byť k Marsu dopravené niekedy vo februári 2021. K Marsu plánujú vyslať sondu aj Spojené arabské emiráty. Má sa tak stať v polovici júla. Sonda má odštartovať z Japonska.