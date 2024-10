Čína vyšle na vesmírnu stanicu Tchien-kung novú trojčlennú posádku

Peking 29. októbra (TASR) – Čína plánuje vyslať na svoju vesmírnu stanicu Tchien-kung (Nebeský palác) novú trojicu taikonautov. TASR o tom informuje na základe utorkových správ Čínskej agentúry pre pilotované kozmické lety (CMSE) a čínskej štátnej televízie CCTV.



Misia Šen-čou 19 odštartuje z kozmodrómu Ťiou-čchüan v púšti Gobi na severozápade Číny v stredu 4.27 h miestneho času (utorok 21.27 SEČ).



Tajkonauti strávia na obežnej dráhe šesť mesiacov a nahradia predchádzajúcu posádku, ktorá ju obývala od konca apríla. Dosluhujúca posádka sa vráti na Zem 4. novembra, píše agentúra DPA.



Očakáva sa, že nová posádka bude vykonávať vedecké pokusy, výstupy do vesmíru a nainštaluje ochranné zariadenia proti vesmírnemu odpadu.



Čínska národná vesmírna agentúra (CNSA) pripravuje na budúci rok dve ďalšie pilotované misie Šen-čou a zásobovaciu misiu Tchien-čou.



CNSA v strede novembra plánuje ešte zásobovaciu misiu Tchien-čou 8, ktorá okrem potravín na obežnú dráhu dopraví aj nové lunárne tehly vyrobené z materiálu podobného mesačnej pôde, uviedol čínsky štátny denník China Daily. Čína chce tento stavebný materiál použiť na stavbu mesačnej základne, materiál však ešte predtým musí úspešne absolvovať náročné testovanie vo vesmírnych podmienkach.



Peking výrazne investuje do svojho vesmírneho programu s cieľom vyslať na povrch Mesiaca ľudí a do roku 2030 na ňom postaviť základňu.



V závere júna sa čínskej sonde Čchang-e 6 podarilo ako vôbec prvej v histórii priviezť na Zem vzorky z odvrátenej strany Mesiaca.