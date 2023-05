Čína vyšle predstaviteľa na Ukrajinu i do Ruska

Peking 12. mája (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí v Pekingu piatok oznámilo, že osobitný čínsky predstaviteľ odcestuje v pondelok na návštevu Ukrajiny, Poľska, Francúzska, Nemecka a Ruska v rámci "úsilia o podporu mierových rokovaní". TASR informuje na základe správ denníka The Guardian a agentúry AFP.



"Od 15. mája navštívi osobitný predstaviteľ čínskej vlády pre eurázijské záležitosti Li Chuej Ukrajinu, Poľsko, Francúzsko, Nemecko a Rusko, aby komunikoval so všetkými stranami o politickom riešení ukrajinskej krízy," uviedol na tlačovej konferencii hovorca čínskeho rezortu diplomacie Wang Wenbin.



Čínsky prezident Si Ťin-pching v telefonickom rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v apríli prisľúbil, že do regiónu vyšle delegáciu na pomoc so zorganizovaním mierových rokovaní. Bolo to po prvý raz, čo spolu obaja prezidenti hovorili od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.



Si Ťin-pching, ktorý sa v marci v Moskve stretol so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a dohodol sa s ním na prehĺbení partnerstva, vtedy podľa čínskych štátnych médií Zelenskému povedal, že "rokovania sú jedinou možnou cestou" k urovnaniu konfliktu, pripomína Guardian.