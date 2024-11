Čína vyzvala Britániu, aby zrušila sankcie uvalené na čínske firmy

Peking 8. októbra (TASR) - Čínske veľvyslanectvo v Spojenom kráľovstve v piatok vyzvalo Britániu, aby zrušila sankcie uvalené na čínske firmy, ktoré obvinila z dodávania techniky a súčiastok ruskej armáde. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



"To, čo urobila britská strana, predstavuje porušenie medzinárodného práva a poškodenie legitímnych práv a záujmov čínskych podnikov," uviedlo vo vyhlásení čínske veľvyslanectvo.



"Čína prijme potrebné opatrenia na ochranu svojich zákonných práv a záujmov," dodalo veľvyslanectvo.



Británia oznámila vo štvrtok najväčší balík protiruských sankcií za posledný rok a pol. Terčom nových postihov sú osoby zapojené do vojny na Ukrajine, ako aj žoldnierske skupiny pôsobiace v Afrike a ruský agent spájaný s útokom novičkom v anglickom meste Salisbury v roku 2018. Sankcie sa vzťahujú aj na desať subjektov so sídlom v Číne, ktoré údajne dodávajú ruskej armáde techniku či súčiastky.



Väčšina z týchto sankcií sa zameriava na spoločnosti sídliace v Rusku, Číne, Turecku a Kazachstane. Londýn ich viní z toho, že Rusku pomáhajú v agresii na Ukrajine tým, že mu dodávajú techniku, mikroelektroniku či komponenty do bezpilotných lietadiel.