Čína vyzvala Izrael, aby čo najskôr ukončil operáciu v meste Rafah

Peking 13. februára (TASR) - Čína v utorok vyzvala Izrael, aby čo najskôr zastavil svoju vojenskú operáciu v gazskom meste Rafah, ktorá by tam podľa nej spôsobila humanitárnu katastrofu. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Čína pozorne sleduje vývoj situácie v oblasti Rafahu a odmieta a odsudzuje konanie, ktoré ubližuje civilistom a porušuje medzinárodné právo," uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení.



Peking zároveň vyzval Izrael, aby svoju vojenskú operáciu čo najskôr zastavil, urobil všetko pre to, aby zabránil nevinným civilným obetiam a predišiel tak humanitárnej katastrofe v okolí Rafahu.



Izrael sa v súčasnosti pripravuje na vpád do Rafahu, mesta na juhu Pásma Gazy na uzavretej hranici s Egyptom, kde je uviaznutých vyše milión vysídlených Palestínčanov. Izraelská armáda tam v pondelok ráno uskutočnila nálet, pri ktorom oslobodila dvoch rukojemníkov a zabila približne 100 ľudí.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil túto operáciu za "dokonalú", zatiaľ čo palestínske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že išlo o "masaker".



Nálet sa uskutočnil len niekoľko hodín po rozhovore Netanjahua s amerických prezidentom Joeom Bidenom, ktorý zopakoval svoj nesúhlas s veľkým útokom na Rafah.



Organizácia Spojených národov taktiež varovala Izrael pred pozemnou ofenzívou do Rafahu bez plánu na ochranu civilistov, ktorí podľa nej už nemajú kam ísť.