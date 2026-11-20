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Čína vyzvala Japonsko na zmenu postoja v otázke Taiwanu
Takaičiová sa vo štvrtok vrátila do Japonska. Si Ťin-pching sa s ňou odmietol stretnúť na oficiálnej úrovni, aj keď si dvakrát podali ruky.
Autor TASR
Peking 20. novembra (TASR) - Čína v piatok vyzvala Japonsko, aby „napravilo svoje nesprávne vyjadrenia“ o Taiwane a zmenilo svoj postoj. Stalo sa tak deň po tom, ako čínsky prezident Si Ťin-pching odmietol formálne stretnutie s japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou na summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Šen-čene. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Pre japonskú stranu je najnaliehavejšou úlohou čo najskôr napraviť svoje nesprávne vyjadrenia a konanie v otázke Taiwanu,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun na tlačovej konferencii. „Dôležité je zaujať správny postoj k historickým otázkam a predovšetkým dosiahnuť objektívne a racionálne chápanie Číny,“ povedal.
Summit APEC bol Takaičiovej prvou návštevou Číny odvtedy, ako vlani v novembri krátko po nástupe do funkcie, naznačila, že Japonsko by mohlo vojensky zasiahnuť v prípade blokády alebo útoku na Taiwan, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia. Peking na jej vyjadrenia ostro reagoval a vyzval svojich občanov, aby necestovali do Japonska. Zaviedol tiež obchodné obmedzenia voči japonským firmám.
Takaičiová sa vo štvrtok vrátila do Japonska. Si Ťin-pching sa s ňou odmietol stretnúť na oficiálnej úrovni, aj keď si dvakrát podali ruky. „Práve preto, že medzi Japonskom a Čínou existujú nevyriešené otázky a problémy, považujeme za dôležité viesť dialóg a udržiavať komunikáciu,“ uviedla premiérka.
V rámci regionálneho summitu sa však Takaičiová stretla s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Išlo o ich prvé osobné rokovanie od jej nástupu do funkcie premiérky v októbri 2025. Vzťahy medzi Tokiom a Moskvou sú pritom rovnako tak na veľmi nízkej úrovni.
„Pre japonskú stranu je najnaliehavejšou úlohou čo najskôr napraviť svoje nesprávne vyjadrenia a konanie v otázke Taiwanu,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun na tlačovej konferencii. „Dôležité je zaujať správny postoj k historickým otázkam a predovšetkým dosiahnuť objektívne a racionálne chápanie Číny,“ povedal.
Summit APEC bol Takaičiovej prvou návštevou Číny odvtedy, ako vlani v novembri krátko po nástupe do funkcie, naznačila, že Japonsko by mohlo vojensky zasiahnuť v prípade blokády alebo útoku na Taiwan, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia. Peking na jej vyjadrenia ostro reagoval a vyzval svojich občanov, aby necestovali do Japonska. Zaviedol tiež obchodné obmedzenia voči japonským firmám.
Takaičiová sa vo štvrtok vrátila do Japonska. Si Ťin-pching sa s ňou odmietol stretnúť na oficiálnej úrovni, aj keď si dvakrát podali ruky. „Práve preto, že medzi Japonskom a Čínou existujú nevyriešené otázky a problémy, považujeme za dôležité viesť dialóg a udržiavať komunikáciu,“ uviedla premiérka.
V rámci regionálneho summitu sa však Takaičiová stretla s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Išlo o ich prvé osobné rokovanie od jej nástupu do funkcie premiérky v októbri 2025. Vzťahy medzi Tokiom a Moskvou sú pritom rovnako tak na veľmi nízkej úrovni.