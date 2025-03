Čína vyzvala na diplomatické riešenie iránskej jadrovej otázky

Peking 13. marca (TASR) - Čína vo štvrtok vyzvala na "diplomatické" riešenie iránskej jadrovej otázky. Urobila tak deň pred plánovaným trojstranným rokovaním Číny, Ruska a Iránu v Pekingu, kde budú predstavitelia týchto štátov rokovať o jadrovom programe Teheránu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"V súčasnej situácii veríme, že všetky strany by mali zachovať pokoj a zdržanlivosť, aby sa vyhli eskalácii iránskej jadrovej situácie alebo dokonca prechodu ku konfrontácii a konfliktu," uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.



Peking bude v piatok hostiť trojstranné rokovania, kde si podľa rezortu diplomacie majú štáty vymeniť názory na jadrovú otázku a ďalšie záležitosti spoločného záujmu.



Stretnutie bude viesť námestník čínskeho ministra zahraničných vecí Ma Čao-sü. Zúčastní sa na ňom jeho ruský a iránsky náprotivok, Sergej Riabkov a Kazím Gharíb Abádí.



Spojené štáty počas prvého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa v roku 2018 jednostranne odstúpili od medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom a na krajinu opätovne uvalili sankcie.



Teherán dohodu z roku 2015 plnil ešte rok, no neskôr postupne prestával svoje záväzky dodržiavať. Snahy oživiť túto dohodu, ktorá obmedzovala iránsky jadrový program výmenou za miernejšie sankcie, odvtedy neboli úspešné.



Trump, ktorý voči Iránu uplatňuje politiku "maximálneho tlaku" minulý týždeň podľa svojich slov poslal vedeniu Iránu list, v ktorom vyjadril zámer rokovať o dohode o jeho jadrovom programe. Podľa neho nie je možné dopustiť, aby sa objavila ďalšia jadrová zbraň. Preto dúfa, že iránska strana bude s rozhovormi súhlasiť. Šéf iránskej diplomacie v stredu potvrdil, že Trumpov list čoskoro dostane.



Cieľom piatkových rokovaní bude podľa Pekingu "posilniť komunikáciu a koordináciu, obnoviť dialóg a rokovania v čo najkratšom čase", píše AFP.



"Čína úprimne dúfa, že všetky strany spolu dokážu pracovať, kontinuálne zvyšovať vzájomnú dôveru a rozptýliť pochybnosti a urýchliť obnovenie dialógu a rokovaní," dodala Mao.



Západné krajiny sa obávajú, že Irán vlastniaci jadrové zbrane by mohol ohroziť Izrael a arabské krajiny v Perzskom zálive vyvážajúce ropu a vyvolať regionálne preteky v zbrojení. Irán však opakovane popiera obvinenia, že chce vlastniť jadrové zbrane a tvrdí, že jeho jadrový program má mierový charakter.