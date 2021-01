Čína vyzvala na novú éru vzťahov medzi Pekingom a Washingtonom

Peking 21. januára (TASR) - Čína vo štvrtok vyzvala, aby sa medzi Pekingom a Washingtonom začala nová éra vzťahov. Urobila tak deň po inaugurácii amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý nahradil v úrade republikána Donalda Trumpa, píše agentúra AFP.



"Vďaka spolupráci oboch strán prekonajú strážni anjeli čínsko-amerických vzťahov zlé sily," uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Chua Čchun-jing. Dodala, že Biden vo svojom inauguračnom prejave viackrát použil slovo "jednota", ktorá je podľa neho "presne to, čo v súčasnosti čínsko-americké vzťahy potrebujú".



Čínsky rezort diplomacie zároveň v stredu oznámil, že Peking uvalil sankcie na takmer tri desiatky predstaviteľov vlády bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa a členov jeho kabinetu vrátane exministra zahraničných vecí Mikea Pompea, a to za narušenie "suverenity" Čínskej ľudovej republiky. Pompeo v utorok vyhlásil, že považuje kroky čínskej vlády namierené voči Ujgurom a príslušníkom ďalších prevažne moslimských menšín v autonómnej oblasti Sin-ťiang na západe krajiny za genocídu a zločiny proti ľudskosti.



Ako pripomenula vo štvrtok agentúra Reuters, podľa Bidenovho kabinetu je uloženie týchto sankcií v deň inaugurácie zjavným pokusom podnecovať konflikt medzi americkými demokratmi a republikánmi.



"Američania z oboch politických táborov by mali tento neproduktívny a cynický krok kritizovať. Prezident Biden sa teší na spoluprácu s lídrami oboch strán s cieľom vybudovať Ameriku, ktorá bude Číne konkurovať," uviedla vo vyhlásení hovorkyňa americkej Rady pre národnú bezpečnosť (NSC) Emily Horneová.



Počas úradovania Donalda Trumpa vládlo medzi Čínou a USA napätie, pre ktoré boli charakteristické rastúce spory v súvislosti s obchodnými vzťahmi, vývojom technológií a konkurenčným bojom o vplyv v Ázii a vo svete. Trump Čínu viní aj z toho, že nezabránila rozšíreniu pandémie COVID-19 do sveta, a kritizuje ju za porušovanie ľudských práv a slobôd v autonómnych oblastiach Sin-ťiang a Hongkong.



V rámci predvolebnej kampane Trump označil Čínu za najväčšiu hrozbu pre Spojené štáty a pre globálnu demokraciu.