Čína vyzvala na okamžité zrušenie predaja amerických zbraní Taiwanu

Peking 9. júla (TASR) - Čína vyzvala Spojené štáty, aby "okamžite zrušili" plánovaný predaj amerických zbraní Taiwanu v hodnote vyše 2,2 miliardy dolárov. Taiwan by mal okrem iného dostať vyše 100 amerických bojových tankov typu Abrams.



Čína považuje Taiwan za svoje územie, ktoré sa jedného dňa vráti pod jej kontrolu, a to v prípade potreby aj použitím vojenskej sily.



"To, že Spojené štáty predávajú zbrane Taiwanu... predstavuje vážne narušenie princípu jednej Číny... predstavuje hrubé zasahovanie do vnútorných záležitostí Číny a podkopáva čínsku suverenitu a bezpečnostné záujmy," vyhlásil hovorca rezortu diplomacie v Pekingu Keng Šuang.



Ministerstvo zahraničných vecí v Tchaj-peji, naopak, zdôraznilo, že Taiwan je vystavený "obrovským hrozbám a tlaku zo strany Pekingu" a stojí "v prvej línií" boja voči čínskym expanzívnym snahám.



Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa oficiálne upovedomila americký Kongres o úmysle predať Taiwanu 108 tankov M1A2T Abrams, približne 250 prenosných protivzdušných systémov Stinger a ďalšie súvisiace vybavenie.



Členovia Kongresu majú teraz 30 dní na to, aby voči zamýšľanému predaju zbraní vzniesli námietky, čo je však nepravdepodobné.



Tanky Abrams a strely Stinger by - v prípade čínskej invázie na Taiwan - výrazne zvýšili schopnosť taiwanskej armády čeliť čínskym obrneným vozidlám a letectvu.



Pentagón zdôraznil, že schválená dodávka zbraní Taiwanu prispeje k zvýšeniu obranyschopnosti tejto ostrovnej krajiny, avšak nezmení základnú rovnováhu vojenských síl v regióne.



Spojené štáty sú hlavným dodávateľom vojenskej techniky pre Taiwan. Peking voči predaju amerických zbraní na Taiwan opakovane protestuje.