Čína vyzvala na ostražitosť v súvislosti s rozširovaním NATO v Ázii

Peking 4. mája (TASR) - Čína vo štvrtok vyzvala na ostražitosť v súvislosti s rozširovaním Severoatlantickej aliancie východným smerom. Spravila tak po infomáciách v médiách, že NATO plánuje otvoriť svoju kanceláriu v Japonsku, aby zjednodušilo konzultácie so spojencami v tomto regióne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Podľa spravodajského portálu Nikkei Asia sa NATO chystá otvoriť si kanceláriu v Tokiu budúci rok. Cieľom je organizovať rokovania s krajinami ako Južná Kórea, Austrália či Nový Zéland s ohľadom na geopolitické výzvy z Číny a Ruska.



Podľa hovorkyne čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning je Ázia "sľubným územím pre spoluprácu a rozvoj a nemala by sa stať geopolitickým bojiskom".



"Pokračujúce rozširovanie sa NATO východným smerom v súvislosti s regionálnymi záležitosťami v ázijskom Tichomorí je pokusom o zničenie regionálneho mieru a stability... vyžaduje si to vysokú ostražitosť od krajín v danom regióne," uviedla Mao.



Na otázku o správe portálu Nikkei Asia reagovala hovorkyňa NATO Oana Lungescuová tým, že Aliancia nebude zachádzať do detailov o možných plánov. "NATO má kancelárie a dohody o komunikácií s niekoľkými medzinárodnými organizáciami a partnerskými krajinami a spojenci tieto dohody pravidelne hodnotia, aby sa zabezpečilo, že slúžia potrebám NATO i našich partnerov," uviedla Lungescuová.



Dodala, že partnerstvo NATO a Japonska je veľmi blízke a ďalej rastie.