Čína vyzvala na reštart vzťahov s USA po nástupe Bidena

Peking 22. februára (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I vyzval v pondelok vládu amerického prezidenta Joea Bidena na opätovné otvorenie dialógu s Pekingom s cieľom obnoviť bilaterálne vzťahy, ktoré boli poškodené za jeho predchodcu Donalda Trumpa. Informovala o tom agentúra Reuters.



Wang vyhlásil, že kroky Trumpovej administratívy zamerané na obmedzovanie Číny a jej vplyvu spôsobili nesmierne škody, pričom apeloval na Washington, aby zrušil clá na čínsky tovar a ukončil podľa jeho slov iracionálne potláčanie čínskeho technologického sektora.



USA by podľa Wanga mali tiež rešpektovať kľúčové záujmy Číny, prestať zasahovať do vnútorných záležitostí Pekingu a ukončiť "spolčovanie so separatistickými silami" podporujúcimi nezávislosť Taiwanu.



"Za posledných niekoľko rokov Spojené štáty v podstate prerušili bilaterálny dialóg na všetkých úrovniach," povedal Wang na fóre svojho rezortu na tému americko-čínskych vzťahov. "Sme pripravení na otvorenú komunikáciu s americkou stranou a vedenie dialógu zameraného na riešenie problémov."



Wang poukázal na nedávny telefonát čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga a Bidena ako pozitívny krok.



Jeho vyjadrenia prišli v čase, keď sú americko-čínske vzťahy na najhoršej úrovni za niekoľko desaťročí. Washington a Peking vedú spory v otázkach obchodu, obvinení z porušovania ľudských práv ujgurskej menšiny v autonómnej oblasti Sin-ťiang či územných nárokov Číny v Juhočínskom mori bohatom na zdroje.



Bidenova administratíva však signalizovala, že tlak na Peking zachová. Nový prezident USA vyjadril znepokojenie nad jeho "nátlakovými a neférovými" obchodnými praktikami a podporil záver Trumpovej vlády, že Čína sa dopustila genocídy voči moslimským menšinám v Sin-ťiangu.