Čína vyzvala na ukončenie konfliktu na Blízkom východe diplomaciou
Peking už minulý týždeň svojim občanom neodporúčal cestovanie do Iránu.
Autor TASR
Peking 2. marca (TASR) - Čína v pondelok vyzvala na prímerie a diplomatické rokovania, ktoré by ukončili konflikt na Blízkom východe. Potvrdila, že v súvislosti s prebiehajúcimi útokmi v Iráne zomrel jeden čínsky občan. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
„Najnaliehavejšou úlohou je zastavenie vojenských operácií a zabránenie rozšírenia konfliktu,“ uviedla hovorkyňa čínskeho rezortu diplomacie Mao Ning na tlačovej konferencii. Vyzvala tiež na „riešenie prostredníctvom dialógu a rokovaní“.
Podľa jej slov bol v Teheráne počas americko-izraelskej operácie zabitý jeden čínsky občan. „Ministerstvo zahraničných vecí nariadilo čínskemu veľvyslanectvu v Iráne, aby poskytlo pomoc dotknutej osobe a jej rodine,“ dodala hovorkyňa bez ďalších podrobností o obeti alebo incidente.
Peking už minulý týždeň svojim občanom neodporúčal cestovanie do Iránu „vzhľadom na súčasnú bezpečnostnú situáciu“. AFP dodáva, že Irán do pondelka opustilo viac ako 3000 čínskych občanov.
Konflikt v sobotu začal Izrael sériou útokov proti Iránu. Americký prezident Donald Trump následne oznámil, že operáciu proti Iránu spustila aj americká armáda. Irán v odvete útočí na ciele v Izraeli a vo viacerých krajinách Blízkeho východu, kde sa nachádzajú americké vojenské základne. Izrael a USA tiež útočia na proiránske militantné skupiny na Blízkom východe, akou je napríklad Hizballáh v Libanone.
Predstaviteľ iránskeho regiónu Východný Azerbajdžan na severozápade krajiny v pondelok pre agentúru IRNA potvrdil, že iba v tejto oblasti zahynulo od soboty najmenej 27 ľudí.
