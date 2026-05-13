< sekcia Zahraničie
Čína vyzvala Pakistan,aby zintenzívnil svoje sprostredkovateľské snahy
Čínsky minister zahraničných vecí Wang I v utorok vyzval Pakistan, aby posilnil svoje sprostredkovateľské snahy v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe.
Autor TASR
Peking 13. mája (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I v utorok vyzval Pakistan, aby posilnil svoje sprostredkovateľské snahy v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe a pomohol riešiť otázku znovuotvorenia Hormuzského prielivu, informovali v stredu čínske štátne médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Pakistan sa stal kľúčovým sprostredkovateľom rozhovorov v prebiehajúcom konflikte medzi USA, Izraelom a Iránom.
Čínsky minister v utorok telefonoval so svojím pakistanským náprotivkom Išhákom Dárom, oznámila čínska tlačová agentúra Sinchua. Wang I počas rozhovoru vyzval Pakistan, aby zintenzívnil svoje úsilie a „prispel k riadnemu riešeniu otázok súvisiacich s otvorením Hormuzského prielivu“.
„Čína bude naďalej podporovať pakistanské sprostredkovateľské snahy a v tomto smere prispeje aj sama,“ dodal čínsky šéf diplomacie.
Šéf Bieleho domu Donald Trump v utorok spolu s americkým ministrom zahraničných vecí odcestoval do Pekingu na rokovania s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ktorého krajina je kľúčovým strategickým a ekonomickým partnerom Iránu.
Pakistan sa stal kľúčovým sprostredkovateľom rozhovorov v prebiehajúcom konflikte medzi USA, Izraelom a Iránom.
Čínsky minister v utorok telefonoval so svojím pakistanským náprotivkom Išhákom Dárom, oznámila čínska tlačová agentúra Sinchua. Wang I počas rozhovoru vyzval Pakistan, aby zintenzívnil svoje úsilie a „prispel k riadnemu riešeniu otázok súvisiacich s otvorením Hormuzského prielivu“.
„Čína bude naďalej podporovať pakistanské sprostredkovateľské snahy a v tomto smere prispeje aj sama,“ dodal čínsky šéf diplomacie.
Šéf Bieleho domu Donald Trump v utorok spolu s americkým ministrom zahraničných vecí odcestoval do Pekingu na rokovania s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ktorého krajina je kľúčovým strategickým a ekonomickým partnerom Iránu.