Čína vyzvala Paraguaj na prerušenie vzťahov s Taiwanom
Autor TASR
Tchaj-pej 8. mája (TASR) - Paraguajský prezident Santiago Pea v piatok navštívil taiwanskú metropolu Tchaj-pej s cieľom upevniť vzťahy medzi krajinami. Čína v reakcii na túto návštevu Paraguaj vyzvala, aby „urobil správne rozhodnutie“ a prerušil vzťahy s Taiwanom. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
Pea do krajiny pricestoval na štvordňovú návštevu spolu s delegáciou vládnych úradníkov a zástupcov podnikateľskej sféry. Ostrov označil za „kľúčového partnera“ pre Paraguaj.
Taiwanský prezident Laj Čching-te poďakoval Peovi a jeho vláde „za to, že dlhodobo podporuje Taiwan na medzinárodnej scéne“. Podľa jeho slov sú obe krajiny zástancami demokracie, slobody a ľudských práv.
„Paraguaj si tento vzťah hlboko cení a potvrdzuje svoj záväzok naďalej podporovať Taiwan v strategickom spojenectve založenom na spoločných hodnotách,“ poznamenal Pea.
Čína v piatok následne Paraguaj požiadala o prerušenie vzťahov s ostrovom, o ktorom Peking dlhodobo tvrdí, že je súčasťou jeho územia. Nevylučuje použitie sily na jeho anexiu.
„Paraguajské úrady naliehavo vyzývame, aby sa čo najskôr postavili na správnu stranu histórie a spravili správne rozhodnutie, a to uznaním princípu jednej Číny a prerušením takzvaných diplomatických vzťahov s taiwanskými orgánmi,“ uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí.
Pea počas stretnutia s Lajom odsúdil čínsky vojenský a ekonomický tlak na Taiwan a zdôraznil, že Tchaj-pej má „suverénne právo na slobodnú spoluprácu s inými krajinami“.
Taiwan má celkovo iba 12 diplomatických spojencov a Paraguaj je jeho jediným spojencom v Južnej Amerike, pripomína AFP.
