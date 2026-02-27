Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Čína vyzvala svojich občanov v Izraeli na ostražitosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Odporúčanie prišlo deň po skončení tretieho kola rokovaní o iránskom jadrovom programe medzi Teheránom a Washingtonom.

Autor TASR
Peking 27. februára (TASR) - Čína v piatok vyzvala svojich občanov v Izraeli, aby boli ostražití a posilnili svoju pripravenosť na núdzové situácie, informovali štátne médiá s odkazom na zvýšené napätie na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Čínskym občanom v Izraeli sa odporúča posilniť bezpečnostné opatrenia, pripravenosť na núdzové situácie a vyhýbať sa vychádzkam, ak nie sú nevyhnutné,“ citovala štátna televízia CCTV vyhlásenie čínskeho veľvyslanectva v Tel Avive. Mali by si vopred zistiť, kde sa nachádzajú najbližšie „protiletecké kryty a evakuačné trasy“, dodala CCTV.

Peking už odporučil svojim občanom v Iráne, aby krajinu „čo najskôr“ opustili a zdôvodnil to hrozbou útokov Spojených štátov. Čínske ministerstvo zahraničných vecí svojim občanom odporučilo, aby „vzhľadom na súčasnú bezpečnostnú situáciu“ do Iránu necestovali. Čínske veľvyslanectvá a konzuláty v Iráne a susedných krajinách tiež poskytnú „potrebnú pomoc“ čínskym občanom, ktorí sa snažia odcestovať komerčnými letmi alebo pozemnými trasami.

Odporúčanie prišlo deň po skončení tretieho kola rokovaní o iránskom jadrovom programe medzi Teheránom a Washingtonom.
.

