Čína vyzvala Taiwan, aby nezasahoval počas zadržania rybárskej lode

Tchaj-pej 3. júla (TASR) - Taiwan v stredu vyhlásil, že Čína vyzvala jeho pobrežnú stráž, aby nezasahovala do procesu zadržania taiwanskej rybárskej lode, ktorá sa dostala do čínskych vôd. TASR informáciu prevzala z agentúr AP a Reuters.



Čínske plavidlá zadržali taiwanskú rybársku loď Ta-ťi-man 88 v utorok večer neďaleko súostrovia Ťin-men, ktoré spravuje Taiwan. Rybári sa však pohybovali v čínskych vodách, v ktorých bol v tom čase vyhlásený dočasný zákaz rybolovu.



Pobrežná stráž Taiwanu vyslala na miesto incidentu tri plavidlá. Jedno z nich, ktoré sa dostalo k blízkosti rybárskej lode, však zablokovali tri čínske lode a posádku vyzvali, aby do situácie nezasahovala. V snahe vyhnúť sa konfliktu sa preto taiwanské plavidlá stiahli.



Podľa námestníka generálneho riaditeľa taiwanskej pobrežnej stráže by Čína mala vysvetliť, prečo loď zadržala, keďže v minulosti v podobných prípadoch plavidlá prepustila po zaplatení pokuty. "Pobrežná stráž vyzýva pevninskú stranu, aby túto situáciu neriešila politicky," dodal námestník.



Plavidlá čínskej pobrežnej stráže pravidelne hliadkujú v blízkosti súostrovia Ťin-men od februára, keď tam zahynuli dvaja čínski rybári pri pokuse o útek pred taiwanskou pobrežnou strážou.



Peking považuje Taiwan za súčasť svojho územia a tvrdí, že ostrov musí prejsť pod jeho správu. Čínska armáda pravidelne vysiela k ostrovu vojenské lietadlá a lode. V máji usporiadala neďaleko Taiwanu aj rozsiahle cvičenie s desiatkami lietadiel a lodí.