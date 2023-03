Čína vyzvala Ukrajinu a Rusko, aby obnovili mierové rozhovory

Peking 16. marca (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Čchin Kang vo štvrtok vyzval Kyjev a Moskvu, aby "čo najskôr" obnovili mierové rozhovory. Odôvodnil to obavami, že konflikt "sa môže vystupňovať a vymknúť spod kontroly". TASR informuje o tom tlačová agentúra AFP.



Peking "dúfa, že všetky strany (konfliktu) zachovajú pokoj a zdržanlivosť, čo najskôr obnovia mierové rozhovory a vrátia sa na cestu politického urovnania", povedal šéf čínskej diplomacie Čchin ukrajinskému ministrovi zahraničných vecí Dmytrovi Kulebovi v telefonáte. Podľa Čchina "Čína dúfa, že Ukrajina a Rusko nestratia nádej na dialóg a rokovania".



Telefonát bol prvým oficiálnym rozhovorom oboch politikov od nástupu Čchina do funkcie vlani v decembri. "Čína má obavy, že kríza sa vystupňuje a vymkne spod kontroly," vyhlásil.



Západné krajiny kritizujú Čínu, že neodsúdila inváziu Moskvy na Ukrajinu. Peking minulý mesiac poprel tvrdenia Spojených štátov, že uvažuje nad dodávkou zbraní Rusku, čím by ho vo vojne podporila.



Minulý mesiac tiež zverejnil dokument so stanoviskom k ruskej vojne na Ukrajine, v ktorom vyzýva na dialóg a snaží sa zaujať pozíciu neutrálneho sprostredkovateľa v konflikte.



Čchin vo štvrtok v telefonáte zopakoval svoju podporu tomuto návrhu. Dodal, že Peking "si zachováva objektívny a spravodlivý postoj k ukrajinskej záležitosti, je odhodlaný podporovať mierové rozhovory a vyzýva medzinárodné spoločenstvo na vytvorenie podmienok pre mierové rozhovory".