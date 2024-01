Čína vyzvala USA, aby sa zdržali zásahov do volieb na Taiwane

Peking 11. januára (TASR) – Čína vo štvrtok vyzvala Spojené štáty, aby sa zdržali zasahovania do volieb na Taiwane. Zároveň ostro kritizovala oficiálne návštevy medzi Tchaj-pejom a Washingtonom. Dôvodom bol prísľub Spojných štátov vyslať na Taiwan delegáciu po prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnia v sobotu 13. januára. TASR správu prebrala z agentúr AP a AFP.



Washington sa musí vyhnúť akémukoľvek zasahovaniu do volieb na Taiwane, v opačnom prípade by sa mohli vážne narušiť čínsko-americké vzťahy, vyhlásila hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.



"(Čína) vyjadruje silnú nespokojnosť a dôrazne odmieta drzé táranie americkej strany o voľbách na Taiwane," uviedla. Taiwan je podľa jej slov dôležitý na dosiahnutie kľúčových záujmov Číny a zdôraznila, že tento ostrov je najdôležitejšou červenou čiarou, ktorú v rámci čínsko-amerických vzťahov nemožno prekročiť.



"Čína vždy tvrdo oponuje akejkoľvek forme oficiálnych vzťahov medzi Spojenými štátmi a Taiwanom," dodala po tom, ako Washington ohlásil plány vyslať na Taiwan po týchto dôležitých voľbách neoficiálnu delegáciu. "Existuje iba jedna Čína a Taiwan je jej neoddeliteľnou súčasťou," dodala hovorkyňa.



Peking v auguste 2022 reagoval veľmi prudko na neoficiálnu návštevu vtedajšej predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Taiwane a prerušil s Washingtonom komunikáciu na vojenskej úrovni. Washington však trvá na tom, že takéto návštevy slúžia výhradne na jasnú komunikáciu s novým prezidentom a Washington nimi nepodporuje snahu Taiwanu o dosiahnutie samostatnosti od pevninskej Číny.