Čína vyzýva krajiny skupiny G20 na spoluprácu v boji proti COVID-19

Peking 20. apríla (TASR) - Čína vyzvala na medzinárodnú spoluprácu s cieľom vykonávať prevenciu a kontrolu v boji proti ochoreniu COVID-19, ktorú spôsobuje nový koronavírus. Uviedol to počas virtuálneho stretnutia s ministrami zdravotníctva krajín G20 čínsky minister zdravotníctva Ma Siao-wej. Informovala o tom v pondelok agentúra Sinchua.



Ma okrem iného navrhol, aby krajiny aj naďalej podporovali vedúcu úlohu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v koordinácii medzinárodnej spolupráce v boji proti s COVID-19.



V Číne sa čoraz viac ľudí vracia k normálnemu životu a práci. "Neustále zlepšujeme našu prevenciu, kontrolu a liečbu," dodal Ma Siao-wej. Pevninská Čína na základe pondelkovej správy dosiaľ oficiálne eviduje 4632 úmrtí na ochorenie COVID-19 a 82.747 infikovaných vírusom SARS-CoV-2, ktorý nákazu spôsobuje.



V Číne sa nový koronavírus objavil vlani v decembri a následne sa z nej postupne rozšíril do zvyšku sveta. Čína zaviedla prísne opatrenia a šírenie nákazy sa jej podarilo výrazne spomaliť, pričom medzičasom už zrušila mnohé reštrikcie.