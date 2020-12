Čína vyzýva migrujúcich pracovníkov, aby počas sviatkov necestovali

Peking 31. decembra (TASR) – Čína vyzýva milióny migrujúcich pracovníkov, aby počas februárového voľna a prázdnin spojených s oslavami lunárneho Nového roka necestovali domov a zabránili tak šíreniu koronavírusu. Napísala o tom vo štvrtok agentúra AP.



Hoci toto opatrenie, na ktoré vyzýva čínsky Národný zdravotný výbor, priamo nezakazuje obyvateľom cestovať, je obzvlášť nezvyčajné vzhľadom na to, že oslavy Nového roka sú jedinou príležitosťou roka, keď môžu mnohí pracovníci odcestovať domov a navštíviť svoje rodiny.



Národný zdravotný výbor – orgán na úrovni ministerstva zodpovedný za zdravotníctvo a hygienu – uviedol, že vyzýva provinciálne vlády, nech presvedčia pracovníkov, aby navrhnuté opatrenia uposlúchli. Vlády jednotlivých provincií však podľa Výboru majú zároveň aj zohľadňovať požiadavky týchto za prácou dochádzajúcich ľudí.



Výbor k tomu dodáva, že pracovníci, ktorí sa rozhodnú neodcestovať, by mali dostať príplatok za nadčasy a mala by im byť ponúknutá možnosť vziať si dovolenku počas iného obdobia.



Číne sa už takmer úplne podarilo zlikvidovať lokálny prenos koronavírusu, úrady však zostávajú v stave vysokej pohotovosti pre prípad, že by vírus znova prepukol.



Prvý prípad koronavírusu zaznamenali koncom vlaňajšieho roka v stredočínskom meste Wu-chan. Čína si však za svoju oneskorenú reakciu pri zavádzaní protipandemických opatrení počas cestovnej horúčky v období tohtoročných osláv lunárneho Nového roka vyslúžila medzinárodnú kritiku.



Koronavírusom sa dosiaľ nakazilo na celom svete viac ako 82 miliónov ľudí a na jeho následky zomrelo viac ako 1,7 milióna osôb.



Samotná Čína zaznamenala 87.027 potvrdených prípadov nákazy choroby COVID-19 a 4634 úmrtí spojených s týmto ochorením. Predpokladá sa, že tieto údaje sú oveľa nižšie než skutočné počty infikovaných. Podľa národnej štúdie, na základe ktorej skúmali prítomnosť protilátok u obyvateľov 11-miliónového Wu-chanu, sa tam koronavírusom mohli nakaziť viac ako štyri percentá ľudí, píše denník South China Morning Post.



Uvedená štúdia ukázala, že 4,43 percenta obyvateľov tohto mesta malo v tele prítomné protilátky proti koronavírusu. Výsledky ukázali, že počas počiatočného štádia pandémie sa vírusom mohlo nakaziť až pol milióna obyvateľov, čo desaťnásobne prevyšuje 50 008 prípadov koronavírusu, ktoré vo Wu-chane oficiálne zaznamenali v polovici apríla.



Štúdia prebehla pod dohľadom čínskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb mesiac po tom, čo sa Číne podarilo dostať pod kontrolu prvú vlnu pandémie.



Čínsky lunárny Nový rok (Nung-li sin-nien), známy aj ako Sviatky jari (Čchun-ťie), je obdobím rodinných osláv, tradičných jedál, ohňostrojov a návštev chrámov. V roku 2021 pripadá na 12. februára.



Desiatky miliónov migrujúcich pracovníkov v tomto období cestujú na dlhé vzdialenosti vlakom, lietadlom alebo autobusom do miest, kde bývajú a majú svoje rodiny. Toto obdobie sa zároveň považuje za najväčšia migrácia obyvateľov v roku na svete, približuje AP.