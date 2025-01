Čína vyzýva USA, aby konali racionálne v súvislosti so zákazom TikToku

Peking 20. januára (TASR) - Čína v pondelok vyzvala Spojené štáty, aby "počúvli racionálne názory" v súvislosti so zákazom platformy sociálnych sietí TikTok. Americký zákon zakázal v USA populárnu čínsku aplikáciu pre obavy o národnú bezpečnosť, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"Dúfame, že americká strana bude načúvať racionálnym názorom a zabezpečí otvorené, spravodlivé a nediskriminačné podnikateľské prostredie pre trhové subjekty zo všetkých krajín, ktoré pôsobia v Spojených štátoch," uviedla hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Číny Mao Ning.



"TikTok pôsobí v Spojených štátoch už dlhé roky a americkí používatelia si ho veľmi obľúbili," povedala Mao. "Zohral pozitívnu úlohu aj pri podpore domácej zamestnanosti," dodala.



Platforma po krátkom výpadku v nedeľu obnovila svoju prevádzku v USA. Zásluhu na tom pripísala novozvolenej hlave štátu Donaldovi Trumpovi, ktorý sa v pondelok ujme prezidentského úradu.



"Ďakujeme prezidentovi Trumpovi za potrebné uistenie pre našich poskytovateľov služieb, že nebudú sankcionovaní za prevádzkovanie TikToku pre viac ako 170 miliónov Američanov," uviedol TikTok v príspevku na sociálnej sieti X. Spoločnosť dodala, že bude spolupracovať s Trumpom na dlhodobom riešení, ktoré udrží TikTok v Spojených štátoch.



Len krátko predtým Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social oznámil, že v pondelok po svojej inaugurácii dekrétom pozastaví zákaz pôsobenia TikToku v USA. Vyslovil sa ale za to, aby službu, ktorú prevádzkuje čínska spoločnosť ByteDance, v budúcnosti spolovice vlastnili USA.



TikTok prestal v USA fungovať v sobotu večer po tom, ako najvyšší súd v piatok potvrdil platnosť zákona. Schválil ho Kongres a čínsku materskú spoločnosť ByteDance nútil platformu do 19. januára predať, inak nemôže poskytovať svoje služby na území USA. TikTok preto odstránili spoločnosti Google, Apple a ďalšie zo svojich obchodov s aplikáciami. Prístup k obsahu platformy bol možný iba prostredníctvom webových prehliadačov, uviedla NBC.



Kongres prijal zákon na základe obáv, že čínska vláda zneužíva TikTok na špehovanie používateľov, čo spoločnosť ByteDance odmieta.