Čínsky minister Wang I navštívi Egypt, Tunisko, Brazíliu a Jamajku

Peking 11. januára (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I v najbližších dňoch navštívi Egypt a Tunisko. Následne odcestuje do Brazílie a na Jamajku. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Cesta Wanga na africkom kontinente potrvá od 13. do 18. januára a navštívi počas nej aj Pobrežie Slonoviny a Togo, ktoré sa nachádzajú v západnej časti Afriky. Čínsky rezort diplomacie uviedol, že ide o nadviazanie na priateľské vzťahy medzi Čínou a Afrikou a upevnenie solidarity a spolupráce medzi Pekingom a týmto kontinentom.



Wang následne od 18. do 22. januára absolvuje návštevu Brazílie a Jamajky. Rezort dodal, že tieto dve krajiny majú rovnaké alebo podobné názory na rad regionálnych i medzinárodných záležitostí.



Čína sa vo zvýšenej miere sústredí na svoje väzby s tzv. globálnym juhom a usiluje sa posilniť svoj vplyv v oblastiach, kde majú prevahu USA a ich spojenci, píše AFP. Dodáva, že americký minister zahraničných vecí Antony Blinken má v týchto dňoch v Káhire s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím rokovať s cieľom dosiahnuť zastavenie vojny medzi Izraelom a hnutím Hamas. Čína tradične prejavuje náklonnosť Palestínčanom a podporuje riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu na úrovni dvoch štátov.