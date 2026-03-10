< sekcia Zahraničie
Čína: Z Blízkeho východu sa vrátilo vyše 10.000 čínskych občanov
Veľké letecké spoločnosti vrátane Air China a China Southern Airlines obnovili začiatkom marca lety medzi niektorými čínskymi mestami a letiskami v Perzskom zálive.
Autor TASR
Peking 10. marca (TASR) - Čínske úrady a letecké spoločnosti pomohli vyše 10.000 svojím občanom vrátiť sa domov z Blízkeho východu, uviedlo v utorok ministerstvo zahraničných vecí po tom, ako vojna v regióne zapríčinila uzavretie vzdušného priestoru a pozastavenie komerčných letov. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.
Tisíce Číňanov sa bezpečne vrátili z krajín ako sú Spojené arabské emiráty (SAE), Omán a Saudská Arábia, uviedol v utorok na tlačovej konferencii hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun. Rezort diplomacie a civilná letecká správa nariadili domácim leteckým spoločnostiam, aby zvýšili kapacity na repatriácie čínskych občanov uviaznutých na Blízkom východe.
Ministerstvo ešte minulý týždeň uviedlo, že z Iránu evakuovali viac ako 3000 čínskych občanov.
Vojna na Blízkom východe, ktorá vypukla po tom, ako Spojené štáty a Izrael 28. februára zaútočili na Irán, viedla k zrušeniu väčšiny letov v celom regióne.
Veľké letecké spoločnosti vrátane Air China a China Southern Airlines obnovili začiatkom marca lety medzi niektorými čínskymi mestami a letiskami v Perzskom zálive, ako sú napríklad Rijád a Dubaj.
Peking odsúdil útoky USA a Izraela a opakovane vyzval na prímerie. Minister diplomacie Wang I zároveň vyslal na Blízky východ osobitného vyslanca, aby tam sprostredkoval mier.
