Čína začala budovať svoj piaty kozmodróm

Peking 8. apríla (TASR) - Čína spustila výstavbu svojho piateho kozmodrómu, ktorý sa bude nachádzať pri prístavnom meste Ning-po v provincii Če-ťiang na východe krajiny. Projekt je súčasťou dlhodobého plánu na rozšírenie vesmírnej infraštruktúry tak, aby vyhovovala požiadavkám očakávaného rozmachu komerčných vesmírnych misií, informovala vo štvrtok tlačová agentúra Reuters.



Strojárska spoločnosť, ktorá vyhrala výberové konanie začiatkom apríla, vybuduje v Ning-po štartovaciu rampu, veliteľské stredisko, ako aj montážne a testovacie zariadenia. Mesto v rámci infraštruktúrnych plánov provincie Če-ťiang na roky 2021 - 2025 investuje do raketového štartovacieho komplexu v okrese Siang-šan 20 miliárd jüanov (tri miliardy dolárov). Kozmodróm bude schopný vyslať do vesmíru 100 misií ročne.



Podľa miestnych médií má Siang-šan pre štarty rakiet vhodnú zemepisnú polohu, porovnateľnú s americkým Mysom Canaveral na Floride, kde sa nachádza Kennedyho vesmírne stredisko. Čína predpokladá, že v najbližších piatich až desiatich rokoch dôjde k masívnej inštalácii družíc, ktoré budú ponúkať služby od vysokorýchlostného internetu pre lietadlá až po sledovanie dodávok uhlia.



Na uspokojenie dopytu po štartoch však bude musieť Čína postaviť väčšie rakety, ktoré unesú viac satelitov, alebo postaviť viac štartovacích komplexov, prípadne bude musieť siahnuť po oboch možnostiach. Čína má v súčasnosti štyri kozmodrómy - tri vnútrozemské a jeden na južnom ostrove Chaj-nan.



Čína vlani uskutočnila 39 vesmírnych misií vrátane vyslania bezposádkovej sondy na Mars. Očakáva sa, že v tomto roku krajina zrealizuje viac než 40 štartov kozmických rakiet, tvrdia tamojšie štátne médiá. Čína by v nadchádzajúcich rokoch mohla na nízku obežnú dráhu Zeme vypustiť viac než 1000 satelitov, napísal v stredu čínsky denník Global Times, ktorý citoval experta na kozmický priemysel.



Najväčšia čínska nosná raketa Dlhý pochod 5 (Čchang-čeng 5) dokáže vyniesť do vesmíru naraz 60 satelitov.