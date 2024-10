Čína začala nové vojenské cvičenia v okolí Taiwanu

Tchaj-pej 14. októbra (TASR) – Čínska armáda spustila v pondelok nové vojenské cvičenia neďaleko Taiwanu, ktoré označila za varovanie pred "separatistickými činmi". Taiwanské ministerstvo tento krok ostro odsúdilo ako provokáciu. Termín ukončenia cvičení neoznámili. Informuje o tom TASR na základe agentúry Reuters.



Taiwan, ostrovná krajina s demokratickou vládou, ktorú Čína vníma ako súčasť svojho územia, je v pohotovosti pre prípad ďalších vojenských cvičení od minulotýždňového prejavu prezidenta Laj Čching-teho. Peking odsúdil jeho vyjadrenie, že Čína nemá právo reprezentovať Taiwan.



V oznámení čínskej armády sa uvádza, že cvičenia Joint Sword-2024B sa konajú v Taiwanskom prielive a v oblastiach severne, južne a východne od Taiwanu.



"Toto cvičenie tiež slúži ako prísne varovanie pred separatistickými činmi taiwanských síl za nezávislosť. Je to legitímna a potrebná operácia na zachovanie stavu suverenity a národnej jednoty," píše sa vo vyhlásení vydanom v čínštine a angličtine.



Taiwanské ministerstvo obrany v reakcii ostro odsúdilo "iracionálny a provokatívny čin" Pekingu a informovalo, že vyslalo vlastné jednotky, aby reagovali na čínske manévre.



Ministerstvo podotklo, že prejav Laja pri príležitosti taiwanského národného dňa poukázal na súčasný stav vzťahov Taiwanu a Číny, pevnú vôľu zachovať mier a stabilitu a presadzovať budúcu spoluprácu pri riešení výziev ako klimatická zmena.



"Tvrdenie čínskych komunistov o 'vyvolávaní hádok a podnecovaní problémov' sa úplne rozchádza s pravdou," dodalo ministerstvo.



Nemenovaný taiwanský bezpečnostný predstaviteľ pre Reuters povedal, že Čína podľa hodnotenia Tchaj-peja nacvičuje blokádu taiwanských prístavov a trás medzinárodnej lodnej dopravy, ako aj odrazenie príchodu zahraničných síl.



Čína v máji krátko po nástupe Laja do funkcie organizovala v okolí Taiwanu dvojdňové vojenské cvičenia Joint Sword-2024A, ktoré označila za "trest" za separatistické vyjadrenia v inauguračnom prejave taiwanského prezidenta.



Laj opakovane ponúkol Číne rozhovory, Peking ho však odmietol. Prezident zdôrazňuje, že o svojej budúcnosti môžu rozhodnúť jedine samotní Taiwanci, a tvrdenia Pekingu o čínskej zvrchovanosti odmieta.



USA: Čínske vojenské cvičenia v okolí Taiwanu zvyšujú riziko eskalácie



Spojené štáty odsúdili v pondelok vojenské cvičenia Číny v okolí Taiwanu s tým, že ide o neopodstatnený krok zvyšujúci hrozbu eskalácie. Washington tiež Peking vyzval, aby konal zdržanlivo, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.



"Spojené štáty sú vážne znepokojené spoločnými vojenskými cvičeniami Ľudovej oslobodzovacej armády v Taiwanskom prielive a okolo Taiwanu," uviedol vo vyhlásení hovorca ministerstvo zahraničných vecí USA Matthew Miller.



Čínska armáda v oznámení o začiatku vojenských cvičení vyhlásila, že ide o varovanie určené "separatistickým" silám na Taiwane. Zverejnila tiež mapu deviatich oblastí, kde manévre prebiehajú. Podľa čínskych štátnych médií sa do nich zapojili stíhačky, bombardéry a ďalšie lietadlá, ako aj rôzne vojenské lode. Termín ich ukončenia nezverejnili.



Taiwanský prezident Laj Čching-te zvolal stretnutie bezpečnostných predstaviteľov krajiny, po ktorom vydali pokyny, ako reagovať na hrozbu Číny, oznámil generálny tajomník taiwanskej Rady pre národnú bezpečnosť Joseph Wu Čao-sie. Čínske cvičenia sú podľa neho v rozpore s medzinárodným právom.



Kancelária taiwanského prezidenta vo vyhlásení zdôraznila, že Peking by mal rešpektovať, že si Taiwančania zvolili slobodný a demokratický život, a zdržať sa vojenských provokácií. Taiwanské ministerstvo obrany uviedlo, že konflikt nebude eskalovať, zvýšilo však pohotovosť a sleduje pohyb raketových síl Číny.



Ministerstvo dopravy Taiwanu informovalo, že prevádzka letísk a prístavov pokračuje v normálnom režime.



Ostrovná krajina s demokratickou vládou, ktorú Čína vníma ako súčasť svojho územia, je v pohotovosti pre prípad ďalších vojenských cvičení od minulotýždňového prejavu prezidenta Laj Čching-teho. Peking odsúdil jeho vyjadrenie, že Čína nemá právo reprezentovať Taiwan.



V oznámení čínskej armády sa uvádza, že cvičenia Joint Sword-2024B sa konajú v Taiwanskom prielive a v oblastiach severne, južne a východne od Taiwanu. "Toto cvičenie tiež slúži ako prísne varovanie pred separatistickými činmi taiwanských síl za nezávislosť. Je to legitímna a potrebná operácia na zachovanie stavu suverenity a národnej jednoty," píše sa vo vyhlásení vydanom v čínštine a angličtine.



Nemenovaný taiwanský bezpečnostný predstaviteľ pre Reuters povedal, že Čína podľa hodnotenia Tchaj-peja nacvičuje blokádu taiwanských prístavov a trás medzinárodnej lodnej dopravy, ako aj odrazenie príchodu zahraničných síl.



Čína v máji krátko po nástupe Laja do funkcie organizovala v okolí Taiwanu dvojdňové vojenské cvičenia Joint Sword-2024A, ktoré označila za "trest" za separatistické vyjadrenia v inauguračnom prejave taiwanského prezidenta.



Laj opakovane ponúkol Číne rozhovory, Peking ho však odmietol. Prezident zdôrazňuje, že o svojej budúcnosti môžu rozhodnúť jedine samotní Taiwanci, a tvrdenia Pekingu o čínskej zvrchovanosti odmieta.