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Čína začala výskum prírodných zdrojov vo vodách neďaleko Taiwanu
Taiwanská pobrežná stráž 21. augusta oznámila, že vyzvala na odchod a následne sledovala čínsku výskumnú loď v sporných vodách v blízkosti ostrova.
Autor TASR
Peking 3. septembra (TASR) - Čínske ministerstvo prírodných zdrojov začalo minulý mesiac výskum prírodných zdrojov vo vodách východne od Taiwanu, ktorý pomôže pri vytvorení „jednej mapy“ v rámci územného plánovania a správy zdrojov, uviedla vo štvrtok štátna televízia CCTV. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Taiwanská pobrežná stráž 21. augusta oznámila, že vyzvala na odchod a následne sledovala čínsku výskumnú loď v sporných vodách v blízkosti ostrova. V okolí krajiny sa objavila už po tretí raz od mája a Tchaj-pej to považuje za pokračujúcu námornú provokáciu.
Výskum prebiehal od 10. do 31. augusta a jeho cieľom bolo pochopiť základné geologické a štrukturálne charakteristiky morského dna v námorných oblastiach pod čínskou jurisdikciou, uviedla CCTV s odvolaním sa na ministerstvo.
Pobrežná stráž komunistickej Číny uviedla, že vo štvrtok vykonala rutinné hliadky vo vodách východne od Taiwanu zamerané na presadzovanie práva. Ide o tretiu takúto hliadku od júna, pripomína Reuters.
Taiwanská pobrežná stráž ostro odsúdila túto hliadku a zdôraznila, že komunistická Čína nemá nad vodami okolo ostrova „absolútne žiadnu jurisdikciu“.
Komunistická Čína považuje demokratický Taiwan za súčasť svojho územia a neuznáva žiadne nároky na jeho zvrchovanosť ani vo vodách v okolí ostrova. Tchaj-pej nároky Pekingu odmieta.
Taiwanská pobrežná stráž 21. augusta oznámila, že vyzvala na odchod a následne sledovala čínsku výskumnú loď v sporných vodách v blízkosti ostrova. V okolí krajiny sa objavila už po tretí raz od mája a Tchaj-pej to považuje za pokračujúcu námornú provokáciu.
Výskum prebiehal od 10. do 31. augusta a jeho cieľom bolo pochopiť základné geologické a štrukturálne charakteristiky morského dna v námorných oblastiach pod čínskou jurisdikciou, uviedla CCTV s odvolaním sa na ministerstvo.
Pobrežná stráž komunistickej Číny uviedla, že vo štvrtok vykonala rutinné hliadky vo vodách východne od Taiwanu zamerané na presadzovanie práva. Ide o tretiu takúto hliadku od júna, pripomína Reuters.
Taiwanská pobrežná stráž ostro odsúdila túto hliadku a zdôraznila, že komunistická Čína nemá nad vodami okolo ostrova „absolútne žiadnu jurisdikciu“.
Komunistická Čína považuje demokratický Taiwan za súčasť svojho územia a neuznáva žiadne nároky na jeho zvrchovanosť ani vo vodách v okolí ostrova. Tchaj-pej nároky Pekingu odmieta.