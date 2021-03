Začalo sa pojednávanie s druhým z dvojice zadržiavaných Kanaďanov

Peking 22. marca (TASR) - V Pekingu sa v pondelok začalo súdne pojednávanie s Michaelom Kovrigom - jedným z dvoch Kanaďanov, ktorí v Číne čelia obvineniam zo špionáže, informovala agentúra AFP.



Pojednávanie s druhým Kanaďanom Michaelom Spavorom sa uskutočnilo piatok. Verdikt má byť známy neskôr.



Polícia v pondelok uzavrela priestor v okolí súdu a úrady kanadským diplomatom nepovolili zúčastniť sa na pojednávaní.



"Sme veľmi znepokojení s nedostatočným prístupom na pojednávania a nedostatkom transparentnosti v právnom procese," povedal Jim Nickel, chargé d'affaires kanadského veľvyslanectva.



Zástupcovia 26 krajín sa podľa Nickela zhromaždili pred budovou súdu a žiadali okamžité prepustenia Kovriga. Kanadským diplomatom nepovolili ani účasť na pojednávaní so Spavorom, pripomína AFP. Kanadský premiér Justin Trudeau uviedol, že svojvoľné zadržiavanie oboch mužov je úplne neakceptovateľné, rovnako ako nedostatok transparentnosti v súvislosti so súdnymi procesmi.



Kovrigovi a Spavorovi v prípade uznania za vinných zo špionáže a poskytovania štátnych tajomstiev hrozí doživotné väzenie.



Oboch kanadských občanov zatkli čínske úrady v decembri 2018. Niekoľko dní predtým bola vo Vancouveri zadržaná Meng Wan-čou, manažérka čínskej firmy Huawei. Stalo sa tak na základe zatykača vydaného americkými úradmi.



Spojené štáty voči čínskej manažérke vzniesli obvinenia z krádeže obchodných tajomstiev a porušenia sankcií voči Iránu.



Peking trvá na tom, že zadržanie oboch Kanaďanov je zákonné, pričom prípad Meng označuje za výlučne politický incident.



Meng - ktorej otcom je zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Huawei Žen Čeng-fej - už druhý rok bojuje proti svojmu vydaniu do USA. Jej súdny spor vo Vancouveri vstúpil do záverečnej fázy a záverečné pojednávanie je naplánované na polovicu mája.