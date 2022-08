Čína začne vydávať víza aj zahraničným študentom

Peking 24. augusta (TASR) - Čína zmierňuje od stredy prísne opatrenia pri vydávaní víz, ktoré zaviedla v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Peking povolí vstup do krajiny zahraničným študentom a držiteľom cestovných kariet Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). TASR správu prevzala z agentúry AP.



Informácia o novom postupe pri vydávanie víz sa najprv objavila na webstránke čínskeho veľvyslanectva v Indii. V oznámení neboli spomenuté konkrétne požiadavky na vakcináciu či negatívny test na covid. Podobný odkaz neskôr zverejnili aj čínske veľvyslanectvá v Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve, Pakistane či Indonézii, všíma si AP. Oznámenie o povolení vstupu do Číny pre držiteľov platných služobných cestovných kariet APEC a povolení na pobyt na štúdium v Číne bolo zverejnené aj na webstránke čínskeho veľvyslanectva v Bratislave.



Peking z veľkej časti uzavrel hranice po tom, ako bol koncom roka 2019 v čínskom meste Wu-chan prvýkrát identifikovaný prípad nákazy koronavírusom. Čína stále vyžaduje, aby osoby prichádzajúce zo zahraničia boli v karanténe v hoteli alebo inom zariadení. Na vstup do mnohých verejných budov vyžadujú čínske úrady doklad o negatívnom teste, pripomína AP.